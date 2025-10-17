Torna un’icona giapponese: svelata la nuova naked Honda dallo stile vintage

La famiglia CB si allarga con una proposta che strizza l’occhio agli appassionati storici. Honda è pronta a svelare il modello nella prossima edizione dell’EICMA.

Youngtimer, un successo irrefrenabile. Il mercato vede una rivalutazione delle moto storiche perchè la nostalgia è canaglia. I motociclisti sono legati generazionalmente a quei modelli che suscitano ricordi e passioni di gioventù.

Le Case costruttrici hanno capito che l’effetto nostalgia può essere cavalcato, riproponendo modelli del passato rivitalizzandoli con cavalli, innovazione e comfort di guida. Ritorno al passato in Casa Honda, grazie ad una proposta sportiva che affonda le radici negli anni d’oro del motociclismo in Italia: gli anni ’80. Mai dimenticati, una decade dove la moda dei paninari e dello stile americano esplodeva in tutto lo Stivale partendo da Milano, piazza San Babila. Look che si ispira al passato ed in particolare a modelli come la CB900F Bol D’Or e la CB750F, la nuovissima CB1000F sarà protagonista a novembre ad EICMA, Milano.

Honda, la moto vintage della rivoluzione

Cinquantenni e non saranno rapiti da questa moto con tantissime qualità dal gusto retrò e dal motorone Honda 4 cilindri. Sportività e stile in sella ad una moto che ha tutti i numeri per tornare a spopolare. Scopriamola insieme ed innamoriamoci dei dati che lasciano immaginare divertimento allo stato puro. Il cuore pulsante della nuova Honda CB1000F 2026 è il motore 4 cilindri che equipaggiava la CBR1000RR Fireblade della generazione 2017-2019, rivisto per adattarsi a una guida più rilassata, ma che al momento opportuno in apertura di gas regala emozioni con i suoi 124 CV (91 kW) a 9.000 giri/min e una coppia di 103 Nm a 8.000 giri/min per un peso di 214 kg.

Tecnologia ed innovazione da classe premium: una forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore Showa regolabile con leveraggio Pro-Link dedicato. Per tanta cavalleria ci vuole una frenata top affidata a Nissin con pinze freno anteriori radiali a quattro pistoncini e dischi flottanti da 310 mm. La strumentazione può contare su di uno schermo a colori da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync.

Stile retrò ma tecnologia moderna in frenata, la moto ha di serie l’ABS Cornering, mentre il Throttle By Wire (TBW) offre 3 Riding Mode che vanno ad agire su Potenza, Freno Motore e Controllo di trazione HSTC con Anti-impennata integrato, ai quali si aggiungono due modalità USER. Ancora sconosciuto il prezzo ma non le colorazioni che celebrano gli anni ’80: Wolf Silver Metallic con strisce blu e Graphite Black con strisce rosse. Una moto senza tempo che non passerà mai di moda.