Cessione in vista per l’importante Gruppo: gli indiani si fanno avanti

Il Made in Italy sta perdendo gradualmente pezzi. In passato la gestione di Italdesign finì in mani tedesche, mentre ora c’è il rischio di un passaggio ai nuovi major indiani.

E’ già accaduto con Iveco e la storia potrebbe ripetersi. Gli indiani stanno facendo la voce grossa nel mercato 2.0 dell’automotive, dopo aver messo le mani in pasta anche con i top brand britannici. La forza dei major stranieri sta, di fatto, nello svilupparsi nel pieno boom politico e commerciale di Paesi che erano molto arretrati. Prima o poi la Cina e l’India avrebbero fatto quei passi in avanti necessari per colmare il gap con le altre super potenze mondiali.

L’Italia, oramai, evoca solo ricordi nostalgici, riportando a un’epoca in cui tutto riusciva più facile. Dici Italdesign e pensi subito a Giorgetto Giugiaro, uno dei più grandi designer della storia dell’Automotive. Uno di quegli uomini che hanno cambiato le carte sul tavolo con la forza delle sue idee. Giugiaro ha creato vetture sensazionali per FIAT, Alfa Romeo, Lancia e tanti altri marchi. Nel corso della sua storia l’azienda ha stretto rapporti con Hyundai e numerosi brand asiatici.

La Italdesign prese vita con il progetto Alfasud. In seguito arrivò la collaborazione con la Casa automobilistica tedesca Volkswagen per la creazione di Passat, Scirocco e Golf. All’epoca la Italdesign Giugiaro divenne una delle principali aziende impegnate nella realizzazione di studi stilistici e soluzioni ingegneristiche nel ramo automotive. La divisione dedicata al design industriale e dei trasporti arrivò negli anni ’80 con la Giugiaro Design. Nel 2003 nacque la Giugiaro Architettura, che operò nell’ambito della progettazione architettonica civile e industriale, architettura di interni, design interni degli yacht e tanto altro.

Nuovo passaggio di mano per l’Italdesign

Il 25 maggio 2010, la Volkswagen AG comprò il 90,1% del capitale della Italdesign Giugiaro, introducendo l’azienda nel gruppo tedesco. La famiglia Giugiaro è rimasta in possesso del restante 9,9% del pacchetto azionario sino al 2 luglio 2015. Volkswagen-Audi sta pensando di vendere Italdesign a UST, una multinazionale tecnologica a maggioranza indiana.

Tra le altre l’ex realtà creativa italiana ha portato alla luce la Lancia Delta, la Lotus Esprit, la DeLorean DMC-12 e la Fiat Panda. A causa dei cattivi investimenti nella filiera elettrica, il Gruppo Volkswagen potrebbe decidere di cedere l’Italdesign agli indiani. UST, infatti, è un’azienda tecnologica con base americana ma a maggioranza di capitale indiano. Guidata dal Presidente Paras Chandaria e dell’a.d. Krishna Sudheendra, l’azienda vanta più di 30.000 persone e genera un fatturato annuo di circa 2 miliardi di dollari. La decisione finale avverrà a fine anno.