Terremoto in Ferrari, dall’Inghilterra una voce clamorosa: Elkann pensa a stravolgere la squadra

Nonostante il rinnovo contrattuale, il team principal della Ferrari potrebbe essere rimosso dal suo incarico al termine del campionato.

Frederic Vasseur avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso della Ferrari, dopo gli ingenti danni lasciati dalla gestione Binotto. Il tecnico francese ha avuto un discreto progresso nella Scuderia in termini di risultati, sino alla sfida con McLaren della scorsa stagione, conclusasi con la vittoria del team di Woking ad Abu Dhabi. La SF-24 aveva avuto un buono sviluppo e si erano visti dei risultati all’altezza delle aspettative con Leclerc e Sainz protagonisti. Nel 2025 la monoposto è stata stravolta perché quella precedente avrebbe raggiunto il suo massimo sviluppo. Un aspetto che metterebbe in mostra tutti i limiti tecnici della squadra modenese.

Da Rueda a Cardile, passando per Sanchez e altri tecnici, c’è stato un ricambio al muretto. Vasseur non è riuscito a costruire un team vincente. A inizio anno si è riempito la bocca con proclami sul 2025 e una sfida per il campionato che non è mai partita. La Ferrari ha vinto solo la Sprint Race della Cina con Lewis Hamilton, altra delusione cocente della stagione. John Elkann ha fatto dei grossi investimenti per strappare l’anglocaraibico alla Mercedes e vorrebbe creare un dream team.

L’obiettivo della Ferrari è Christian Horner

Dopo il licenziamento dalla Red Bull Racing, il team principal si sarebbe preso del tempo per valutare le proposte. Le sue qualità sono indubbie e se oggi si trova fuori dalla drink team è solo per i suoi comportamenti extra pista che lo ha portato a sganciare un cifra milionaria per evitare uno scomodo processo con una sua ex dipendente. La Ferrari vorrebbe dare una seconda chance nel circus a Horner.

La prima proposta sarebbe stata rifiutata dall’ex t.p. della Red Bull Racing. Il motivo? Un fattore linguistico che rappresenterebbe una barriera. Lewis Hamilton desidera da decenni lavorare con Newey. Perso Adrian Newey, transitato all’Aston Martin, l’anglocaraibico vorrebbe almeno interfacciarsi con un tecnico inglese che sa come si vincono i mondiali.

Inoltre, Geri Halliwell, avrebbe considerato una umiliazione inaccettabile quella subita da suo marito con la Red Bull Racing. La coppia potrebbe aver voglia di cominciare una nuova fase della loro vita in un contesto diverso dall’Inghilterra, meno tossico. Horner ci starebbe riflettendo perché la seconda proposta, secondo quanto riportato dal Daily Mail, è ancora più allettante. E magari si potrebbe aprire anche la strada per l’arrivo di Verstappen per il dopo Hamilton.