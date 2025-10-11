John Elkann torna a parlare di Ferrari: arriva l’ammissione sul futuro che fa sperare i fan

La Ferrari sta vivendo un 2025 da incubo in F1, ed ora è John Elkann a prendere la parole ed a rilanciare con una nuova promessa ai fan. Scopriamo il piano del presidente per tornare a vincere.

Nonostante i consueti proclami invernali, che parlavano di una Ferrari già campione del mondo a febbraio, arrivati quasi al termine della stagione 2025 lo scenario è da incubo per la Scuderia modenese. Nessuna vittoria ed un mesto terzo posto nel mondiale costruttori, che a meno di miracoli diventerà quarto a fine anno, dal momento che la Red Bull è ormai nettamente superiore al Cavallino, pur correndo con il solo Max Verstappen in grado di portare a casa punti pesanti.

La Ferrari è l’unico, tra i top team, a non aver vinto nemmeno una gara in stagione, e non si è mai realmente avvicinata a farlo, a causa di una SF-25 che si è dimostrata una monoposto mediocre. A pensarci bene, si tratta di un’auto che non ha mezzo punto di forza, abbastanza deficitaria in tutte le condizioni, che non solo non ha mai tenuto il passo delle McLaren, ma ora è tornata nettamente inferiore anche a Red Bull e Mercedes, che nelle ultime uscite l’hanno surclassata. Nonostante questa pochezza tecnica, il presidente John Elkann crede ancora nei suoi uomini.

Ferrari, John Elkann ribadisce il massimo impegno in F1

In occasione del Capital Markets Day 2025, in cui la Ferrari ha svelato le caratteristiche tecniche della sua prima auto elettrica che vedremo nel 2026, il presidente John Elkann ha rinnovato il massimo impegno verso il team di F1: “Le corse definiscono chi è la Ferrari, ed io voglio essere chiaro, la mia è una questione personale. Il mio impegno, nel ruolo di presidente ed azionista di maggioranza, è quello i garantire che ogni decisione che prendiamo possa rafforzare la nostra unicità, sono impegnato con i nostri fedeli tifosi che vogliono vederci vincere, così come stiamo vincendo nell’endurance. Con orgoglio, abbiamo vinto per la terza volta di fila la 24 ore di Le Mans“.

Più duro, nel suo commento, l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna, il quale ha dichiarato: “L’ultima volta ci siamo presi l’impegno di vincere nelle corse. Lo abbiamo fatto con la 499P nelle gare di durata, ma in F1 dobbiamo migliorare e dobbiamo vincere. Tutto ciò è dovuto ai nostri fedeli tifosi che sono presenti in ogni angolo del mondo, occorre fare dei passi in avanti in futuro“.