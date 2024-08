Mick Schumacher torna in F1: ecco in quale team lo vedremo

La F1 sta per vivere un altro terremoto. Questa volta grande protagonista sarà Mick Schumacher che potrebbe presto trovare posto in un team.

Mick Schumacher ha esordito in F1 nel 2021. Purtroppo per lui non ha trovato posto in un team di primissimo piano e l’inesperienza gli ha giocato un brutto scherzo. In 2 anni con la Haas ha raccolto un 8° e un ottimo 6° posto, ma anche una serie di incidenti che hanno spinto la scuderia americana a farlo fuori alla fine del 2022.

Dopo quell’esperienza il pilota tedesco è passato alla Mercedes dove ha preso il posto di pilota tester. La sua speranza naturalmente è quella di tornare in breve tempo a vestire la tuta da titolare in F1 ed ora sembra essere arrivata l’occasione giusta. Una squadra, infatti, sarebbe interessata proprio al figlio del 7 volte campione del mondo .

Quale sarà il prossimo team di Mick Schumacher

In questa stagione di F1 chi non sta brillando per niente è Sargeant. L’americano della Williams è costantemente dietro il suo compagno di team Albon che in un paio di occasioni è riuscito a cogliere anche punti. Ad oggi il miglior risultato dello statunitense resta l’11° posto ottenuto in Gran Bretagna, non proprio il massimo.

Secondo quanto riportato da Marca, la Williams in queste ore starebbe seriamente valutando l’ipotesi di sollevare dall’incarico Sargeant e mettere al suo posto Mick Schumacher. Il pilota americano si è reso protagonista in Olanda anche di un brutto incidente e in gara alla fine ha chiuso 16°, nuovamente alle spalle del compagno Albon.

La Williams aveva portato alcune novità in Olanda e contava sui suoi piloti per vedere qualche miglioramento. A questo punto proprio a Monza potrebbe tornare in F1 Mick Schumacher. Il tedesco però non è l’unico candidato a quel sedile. Ci sono, infatti, anche Liam Lawson e Franco Colapinto. Ricordiamo che il team britannico monta proprio motori Mercedes, la Casa che ha attualmente il figlio di Michael sotto contratto. Staremo a vedere se si concretizzerà il tutto prima del GP d’Italia.