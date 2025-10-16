Arriva l’attacco pesantissimo a Marc Marquez: l’ex MotoGP non dà scampo allo spagnolo

Marc Marquez ha chiuso il mondiale da tempo, salendo a quota nove titoli mondiali, come Valentino Rossi. Contro il nativo di Cervera è arrivato un pesantissimo attacco nelle ultime ore.

La MotoGP si prepara a tornare in azione in questo fine settimana, scendendo in pista sul tracciato di Phillip Island, dove si correrà il Gran Premio d’Australia. Marc Marquez non sarà della partita dopo essersi operato alla clavicola, a seguito dell’incidente scatenato da Marco Bezzecchi in quel di Mandalika. C’è addirittura chi dice che il nativo di Cervera debba stare fermo per quattro mesi e farsi rivedere in pista solo nel 2026, ma per ora non ci sono conferme in tal senso. In ogni caso, il #93 dovrà sicuramente saltare la tappa australiana e quella di Sepang, in Malesia.

Marquez, per sua fortuna, ha dominato questa stagione al debutto con il team Ducati ufficiale, chiudendo i conti già in quel di Motegi, alla fine di settembre. Ciò significa che starà a Pecco Bagnaia tenere in alto l’onore del team factory, e visto l’andamento del suo campionato, c’è poco da stare tranquilli per Luigi Dall’Igna e la sua squadra. Nel frattempo, contro Marc è arrivato un nuovo, pesante attacco, che sicuramente non potrà passare inosservato nelle prossime ore.

Marquez, per Reggiani Marc ha mancato di rispetto alla MotoGP

In una recente intervista riportata sul sito web “MotoSan“, Loris Reggiani è stato molto duro su Marc Marquez: “A mio modo di vedere, Marc ha manato di rispetto alla MotoGP come uomo, dovrebbe scusarsi. Lui è incredibilmente veloce e costante, su ogni pista. Bagnaia però mi ha deluso, da lui mi aspettavo molto di più. Lui ci aveva abituato a partire piano durante le stagioni per poi crescere, ma quest’anno è stato quasi il contrario, e la Ducati 2025 non lo ha aiutato“.

Reggiani, dopo l’attacco a Marquez, non ha risparmiato qualche critica a Pecco Bagnaia: “Quando un pilota chiede più feeling, non suggerisce un cambiamento tecnico che possa essere specifico, è una sensazione molto vaga. La Ducati, in ogni caso, ha tutto l’interesse a far andar forte Bagnaia, non credo affatto che facciano differenze tra i due, tutte le squadre vogliono sempre finire prima e seconda. Il problema di Pecco non è che non vince, è che non arriva neanche secondo, questo mi ha deluso. Da lui mi aspettavo ovviamente molto di più in questa stagione“.