Bagnaia e l’ennesimo incubo: arriva il consiglio per Pecco, non ci sono più scuse

Pecco Bagnaia dovrà caricarsi il team factory Ducati sulle spalle nelle prossime uscite della MotoGP, vista l’assenza di Marc Marquez. Al tre volte campione del mondo arriva un consiglio da un membro illustre del paddock.

La MotoGP tornerà in azione in questo fine settimana per il Gran Premio d’Australia, che si tiene sull’entusiasmante tracciato di Phillip Island. Da molti è considerato come il circuito più bello ed emozionante dell’intero calendario, dove può emergere la stoffa del vero campione. Pecco Bagnaia non ha mai vinto da queste parti, ma avrà una grande responsabilità vista l’assenza di Marc Marquez, fuori dopo essersi operato alla clavicola destra. Al suo posto ci sarà Michele Pirro, e ciò significa che il team factory Ducati dovrà contare soprattutto sul tre volte campione del mondo.

Pecco viene da una stagione terribile, e pareva aver risolto i suoi guai dominando a Motegi, dove ha fatto segnare la pole position, vittoria nella Sprint Race e nella gara domenica, proprio nel giorno della consacrazione di Marquez a nove volte campione del mondo. Ed invece, a Mandalika ha totalizzato un pesante doppio zero, chiudendo ultimo al sabato e cadendo mentre era in fondo alla classifica anche nella gara di domenica. Un totale incubo dal quale dovrà provare a rialzarsi su una pista per lui storicamente ostica.

Bagnaia, per Vergani non deve pensare alla GP24 ed alla GP25

Sin dai test invernali, Pecco Bagnaia aveva rivelato uno scarso feeling con la Ducati Desmosedici GP25, che non gli avrebbe mai fornito le sensazioni a cui si era abituato con la GP24, con la quale vinse ben 11 gare, pur perdendo il titolo mondiale. In un’intervista concessa al sito web “GPOne.com“, il manager Alberto Vergnani ha analizzato tanti temi della MotoGP attuale, sofferemandosi su un errore che il tre volte campione del mondo sta commettendo, pensando in maniera troppo ossessiva alle differenze tra le due moto.

Vergani ha un parere molto chiaro su Bagnaia, al quale ha fornito un consiglio.: “Per come la vedo io, Pecco deve smettere di perdere tempo a pensare alla GP24 o alla GP25, perché uno spreco inutile di energia mentale. Facendo questo, lui si sta perdendo, ed è vittima delle aspettative. Lui era arrivato in Giappone molto carico dopo la doppia vittoria, ma si era anche illuso, pensando di arrivare a Mandalika e di fare lo stesso. Ed invece, le conferme che cercava non sono arrivate, ed è caduto nella disperazione più assoluta“.