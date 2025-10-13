Alonso si ritira? L’ex team principal svela quando l’Aston Martin potrebbe decidere di rinunciare a Fernando

In F1 dal 2001, Fernando Alonso è pronto per affrontare l’ennesimo ciclo tecnico, quello che partirà nel 2026. La prossima potrebbe essere la sua ultima stagione, ma secondo un ex team principal l’Aston Martin ha bisogno di lui.

Da quasi un quarto di secolo corre in F1, e nel frattempo ha avuto esperienze anche in altre categorie, vincendo alla 24 ore di Le Mans per due volte ed anche alla 24 ore di Daytona. Fernando Alonso è un principe del motorsport, due volte campione del mondo, uno che ama il mondo delle corse a 360°. Ce lo insegnano le sue partecipazioni alla Dakar ed alla 500 Miglia di Indianapolis, oltre alle già citate affermazioni nei campionati endurance e nelle classiche di durata. Insomma, uno che non ha bisogno di presentazioni, e che nonostante i 44 anni già compiuti, è pronto per affrontare un’altra stagione con l’Aston Martin, sperando nei nuovi regolamenti.

Di recente, Alonso ha detto che potrebbe ritirarsi nel caso in cui la vettura si rivelasse competitiva, consentendogli di tornare a lottare per qualcosa di importante. Viceversa, potrebbe proseguire ancora, attendendo il momento giusto per tornare al volante di un’auto da titolo mondiale. Ciò che è certo che, nel momento in cui il nativo di Oviedo deciderà di appendere il casco al chiodo una volta per tutte, una pagina di storia lunga 25 anni (almeno) di F1 si chiuderà, ed il nostro sport, giocoforza, non sarà mai più lo stesso.

Alonso, per Steiner l’Aston Martin ha bisogno del suo talento

In una recente intervista riportata da “Marca“, l’ex team principal della Haas, Gunther Steiner, è stato interpellato sul futuro di Fernando Alonso, e sulla possibilità che possa ritirarsi già alla fine della prossima stagione. Steiner ha elogiato le eccezionali capacità del due volte campione del mondo, il quale, pur non lottando per un titolo o per delle vittorie, è sempre in grado di divertirsi e di regalare grande spettacolo ai tifosi.

Steiner sostiene che l’Aston Martin potrà rinunciare ad Alonso solamente nel momento in cui riuscirà a trovare un altro pilota talentuoso come lo spagnolo: “Il ritiro di Fernando? Credo che l’Aston Martin prima di sostituirlo deve trovare qualcuno che abbia lo stesso talento. Lui dimostra sempre, nonostante un’età non troppo giovane, di essere un pilota che ama lottare per qualcosa, ci fa divertire e si diverte a propria volta. Lui è molto felice di fare e di riuscire in ciò che gli piace“.