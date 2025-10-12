Leclerc è una furia con la Ferrari: arriva il pesante attacco via radio (VIDEO)

Charles Leclerc ha dovuto lottare con una monoposto del tutto inguidabile a Singapore, dove ha concluso al sesto posto. Durante la gara di domenica, non sono mancate le tensioni con il suo ingegnere di pista.

In casa Ferrari regna il caos più totale, e la situazione si è fatta a dir poco incandescente dopo il disastroso Gran Premio di Singapore, che ha visto il Cavallino annegare nelle difficoltà della SF-25. Charles Leclerc è giunto sesto a 45 secondi dalla Mercedes di George Russell, rivitalizzata dall’introduzione di una nuova ala anteriore flessibile che ha messo le ali al team di Brackley. Anche la Red Bull di Max Verstappen e le due McLaren sono state letteralmente inattaccabili, ed i piloti della Rossa hanno dovuto lottare con dei problemi ai freni.

Lewis Hamilton ha chiuso ottavo dopo aver dovuto alzare il piede nel corso dei giri finali, a causa dei gravi problemi all’impianto frenante aggravatisi negli ultimi giri. Insomma, l’ennesima figuraccia che mette a nudo tutte le fragilità di una squadra allo sbando, che non è neanche lontanamente andata vicino all’obiettivo stagionale, ovvero quello di giocarsi il titolo mondiale. Leclerc ha perso la pazienza durante la tappa di Marina Bay, non mandandole a dire al suo team ed al proprio ingegnere di pista.

Leclerc, pesante attacco via radio a Singapore

Tra il 53esimo ed il 54esimo giro, dopo aver lottato per tutta la gara con il Lift and Coast, utile per mantenere a livelli accettabili la temperatura dei freni, Charles Leclerc è stato infilato da Andrea Kimi Antonelli, che aveva a disposizione la monoposto migliore del lotto. Con una bella staccata, alla Curva 16, il giovane talento bolognese di casa Mercedes si è preso la quinta posizione, approfittando del fatto che Charles fosse costretto a staccare con grande anticipo per non far salire troppo le temperature. Sul canale YouTube “Yelinester“, è stato riportato il calvario dei team radio tra l’ingegnere Bryan Bozzi ed il pilota della Ferrari.

Via radio, appena subito il sorpasso da Antonelli, Leclerc ha sbottato: “Non provarci nemmeno a lamentarvi, e che c*zzo. Stiamo facendo 200 metri di Lift and Coast ad ogni giro“. Un qualcosa di imbarazzante, e pare che a Maranello non abbiano gradito i toni utilizzati dal monegasco per quanto accaduto. Sino a quando la Ferrari non si scrollerà di dosso l’aura di superiorità che aleggia da sempre nel box di Maranello, le cose non cambieranno in meglio. E Charles inizia a guardarsi seriamente intorno per il futuro.