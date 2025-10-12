La Red Bull dà una mazzata alla Ferrari: l’uomo che fa la differenza è stato “cacciato” da Maranello

Dopo un’estate tormentata, la Red Bull ha ritrovato la retta via, con Max Verstappen che si è reinserito nella lotta per il titolo mondiale. La RB21 è rinata e c’è un ex Ferrari tra gli uomini più meritevoli.

Tornando al Gran Premio d’Ungheria, concluso al nono posto da Max Verstappen, la Red Bull sembrava ormai un team ridotto al ruolo di comparsa, una sorta di nobile decaduta, condannata a lottare a centro gruppo. In poche settimana, con un duro lavoro di sviluppo, la RB21 è tornata a competere ed a vincere, imponendosi a Monza e Baku, dopo l’introduzione di un nuovo fondo e di una nuova ala anteriore, che hanno funzionato alla perfezione.

La monoposto anglo-austriaca ha ritrovato l’equilibrio perduto, soprattutto a centro curva, dove ha del tutto ridotto il gap dalla McLaren. Ovviamente, a tutto ciò va aggiunto il fattore Verstappen, in grado di sfruttare qualsiasi possibilità gli possa capitare per le mani. L’olandese è a -63 da Oscar Piastri e non vuole mollare il sogno iridato, grazie alla crescita della sua vettura ed al calo tecnico dei campioni del mondo. Laurent Mekies, nuovo team principal, ha già impostato il lavoro nella direzione giusta.

Red Bull, l’importanza di Laurent Mekies nella riscossa

Ai primi di luglio, la Red Bull ha deciso di licenziare il team principal Christian Horner, affidando la carica a Laurent Mekies, che aveva ricoperto questo ruolo in carriera in Racing Bulls a partire dal 2024. Il francese era stato per anni direttore sportivo della Ferrari, ma essendo un uomo di fiducia di Mattia Binotto, Frederic Vasseur ha deciso di disfarsene durante la stagione 2023, lasciandolo alla concorrenza. Non è la prima volta che a Maranello si lascia andare qualcuno che è poi in grado di fare la differenza altrove, come sta accadendo ora nel team di Milton Keynes.

Di recente, Max Verstappen ha così descritto l’importanza del ruolo di Mekies nella rinascita della Red Bull: “Laurent ha un ottimo background tecnico. Per questo motivo, pone le giuste domande agli ingegneri, sta lavorando davvero molto bene ed i risultati si stanno vedendo. In tante gare, in passato, usavamo assetti troppo estremi, senza però averne il controllo, non avevamo capito al meglio di cosa avessimo bisogno“. Mekies sta dando la propria impronta al team anglo-austriaco, mettendo in comunicazione tutti i reparti, e facendo valere la propria esperienza come ingegnere direttamente sul campo. In Ferrari, tuttavia, non è stata compresa la sua grande capacità nella gestione del progetto tecnico, ed ora è lo stesso Mekies a far vedere di cosa è capace.