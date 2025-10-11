Bagnaia e quell’ombra sulla sua caduta: spunta una ricostruzione agghiacciante, cosa succede in Ducati?

Pecco Bagnaia ha vissuto l’ennesimo fine settimana da dimenticare in quel di Mandalika, ed ora emerge un dettaglio preoccupante in merito a quanto accaduto. Il tre volte iridato scatena le teorie di tutti gli appassionati.

Dopo aver dominato la scena a Motegi, nel fine settimana del Gran Premio del Giappone, Pecco Bagnaia sembrava essere pronto per replicare e mettere insieme un altro week-end da protagonista a Mandalika, su una pista dove era andato bene in passato. Tuttavia, il tre volte campione del mondo è giunto ultimo nella Sprint Race del sabato, ritirandosi alla domenica. Pecco è scivolato dopo pochi giri, mentre occupava, ancora una volta, l’ultima posizione assoluta.

Bagnaia è stato protagonista della peggiore tre giorni della sua stagione, molto più negativa rispetto alle prove di Misano e di Balaton, dove aveva già faticato enormemente. Pecco è stato inoltre bersagliato di critiche e messo al centro di varie teorie complottistiche, che riguardano la sua quantomeno strana caduta. Nelle prossime righe, andremo ad analizzare quanto è successo nel momento in cui è scivolato fuori dal GP dell’Indonesia, ponendo così fine, in modo anticipato, ad un week-end che lo ha visto remare enormemente sin dai primi metri percorsi in pista.

Bagnaia, secondo alcuni si è lasciato cadere a Mandalika

La caduta di Pecco Bagnaia non ha convinto tutti i tifosi, ma anche forse i più malfidati. Secondo alcune teorie, infatti, la scivolata arrivata nel corso della gara di Mandalika sarebbe stata troppo “strana”, dal momento che non si è verificata una classica chiusura dell’anteriore, che rende la moto non più controllabile per i piloti in sella. Alcuni credono che Pecco si sarebbe lasciato andare deliberatamente, essendo in ultima posizione e con nessuna possibilità di lottare almeno per i punti.

Dopo la fine della gara, Bagnaia non si è neanche presentato alle interviste di rito, preferendo inviare un messaggio vocale con alcune dichiarazioni. Oltre a chiedere scusa al team, il tre volte campione del mondo ha raccontato quanto accaduto nella caduta: “Stavo spingendo per provare a chiudere il distacco dal penultimo che mi stava davanti, nonostante una mancanza di feeling evidente, e poi sono caduto“. La spiegazione non ha convinto gli appassionati, e c’è grande convinzione nel fatto che il rider nativo di Chivasso lo abbia fatto di proposito, almeno da ciò che si legge sui social in queste ore.