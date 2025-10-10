Questi sono i migliori motori al mondo: scelta obbligata per non avere mai problemi

In un mercato dell’automotive in forte crisi i proprietari sono alla ricerca di vetture che non diano problemi. Scopriamo l’elenco dei motori più affidabili di sempre.

Discorsi da bar, con questa espressione si intende uomini seduti al tavolino che parlano di sport, motori e tanto altro. I motori attirano ancora oggi l’attenzione di molti, meno dei giovanissimi, e la scelta di un auto da sempre, cade sull’affidabilità e la durata del propulsore sotto il cofano.

Noti marchi europei e non sono passati alla storia grazie alla durata e alla possibilità di percorrere anche 50.000 Km fermandosi in officina solo per un tagliando. Alla luce dell’esperienza quelli che vi andiamo a presentare sono secondo noi, dati alla mano, i propulsori più longevi e che hanno fatto la fortuna delle seguenti Case automobilistiche. Se siete o siete stati possessori di uno di questi veicoli diteci la vostra perchè per noi è importante.

I motori migliori al mondo

Voliamo in Giappone, dove leader del settore automobilistico è Toyota: il 2JZ-GTE è un sei cilindri in linea da 3.0 litri biturbo, noto per la sua resistenza e durata. E’ costruito con un blocco in ghisa e può arrivare a erogare 276 CV. Con l’opportuna manutenzione si possono superare i 500.000 km senza problemi.

Il motore 2JZ della Toyota rimane il non plus ultra nel suo genere. Il 6 cilindri in linea da 2997 di cilindrata garantiva ampia affidabilità e una cavalleria di circa 220 cavalli. Un nome su tutti? Supra MK4, ma anche le varianti del brand di lusso Lexus, come la GS 300 o IS 300, che erano irrefrenabili. Alternative di spessore? La Serie K della Honda, ma anche il GM LS V8 di General Motors.

Un altro motore top della Casa delle tre ellissi è l’1HZ, un diesel aspirato da 4.2 litri, montato sui bisonti a ruote tassellate come la Land Cruiser. Ha una potenza di circa 129 CV e l’alimentazione a iniezione indiretta. E’ tra i più solidi al mondo, potendo affrontare mezzo milione di km su qualsiasi superfice. Fiore all’occhiello dell’industria tedesca è il OM617, equipaggiato sulle W123 e W126, l’OM617 della Mercedes che ora sta puntanto sulle EV.

Il motore 2.998 cm³ con una configurazione da 5 cilindri in linea è una roccia quanto ad affidabilità. Sempre restando in Germania c’è la BMW M57, un sei cilindri in linea diesel da 3.0 litri, montato su diversi modelli BMW tra cui Serie 3, Serie 5 e X5. Molti esemplari hanno superato i 500.000 km. La domanda nasce spontanea, i nuovi propulsori a batteria avranno la stessa affidabilità nell’uso prolungato?