Leclerc durissimo sulla Ferrari: arriva una pesante accusa a Maranello, la verità sulla SF-25

Charles Leclerc non è andato oltre un mesto sesto posto a Singapore, a 45 secondi di distacco dalla vetta. Il monegasco se l’è presa con la sua Ferrari, un’auto che si è dimostrata a dir poco disastrosa.

Il Gran Premio di Singapore ha regalato a George Russell ed alla Mercedes la seconda affermazione stagionale, consentendo al team di Brackley di fare un netto passo in avanti sulla Ferrari nella bagarre per il secondo posto nel mondiale costruttori. Più che guardare avanti, il Cavallino dovrà guardarsi dal rientro della Red Bull, che ha ormai superato tecnicamente la SF-25 grazie agli upgrade introdotti tra Monza e Baku a fondo ed ali. Max Verstappen crede ancora nel mondiale, mentre a Maranello si è staccata la spina da tempo.

A Marina Bay, infatti, il verdetto della pista è stato eloquente, con Charles Leclerc che ha accusato un ritardo di ben 45 secondi da Russell, un gap inaccettabile considerando che nessuno si aspettava una Mercedes tanto performante su un tracciato lento e con temperature elevate. Lewis Hamilton ha concluso la gara con i freni in fiamme, altro segnale imbarazzante delle difficoltà del Cavallino, mentre il monegasco si è ritrovato costretto a fare lift and coast per quasi tutta la durata dell’appuntamento domenicale.

Leclerc, la SF-25 lo fa sembrare quasi un passeggero

Charles Leclerc appare ormai esausto per il clima che si è creato in casa Ferrari, dove la mediocrità regna sovrana da troppo tempo. Gli sviluppi di Red Bull e Mercedes hanno permesso a queste squadre di raggiungere la McLaren, mentre a Maranello non arrivano novità dalla fantomatica nuova sospensione posteriore introdotta in Belgio, la quale non ha risolto un bel niente. La SF-25 è rimasta un’auto pessima, ed il primo, grande intervento del direttore tecnico Loic Serra si è rivelato un buco nell’acqua, nulla che faccia ben sperare in chiave 2026.

Leclerc non ha usato giri di parole per descrivere la situazione in cui si è ritrovato a Singapore: “Non abbiamo la macchina per poter lottare con i piloti che ci stanno davanti. La McLaren, rispetto ad inizio anno, ha sempre mantenuto lo stesso margine su di noi. Con gli sviluppi portati a Monza, la Red Bull è salita al livello della McLaren, ed ora anche la Mercedes è a quei livelli, dietro ci siamo noi. Non è facile. Ora mi sembra quasi di essere un passeggero sulla macchina, è impossibile tirare fuori qualcosa in più“.