Jorge Lorenzo non si trattiene più e vuota il sacco sul 2015: le sue parole fanno infuriare i fan di Valentino Rossi

Tutti ricordano quanto accadde a Valencia nel 2015, quando ci fu il famoso contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. La sfida tra i due assunse dei contorni estremi, ed Jorge Lorenzo ha detto la sua sul crash.

La MotoGP si avvia al termine della stagione 2025, che ha già incoronato i suoi campioni. La Ducati si è confermata campione del mondo tra i costruttori per il sesto anno di fila, mentre Marc Marquez ha portato a casa il nono alloro iridato consecutivo, ma per lui si prospetta un periodo difficile. Lo spagnolo salterà Australia e Malesia dopo l’infortunio alla clavicola causato dall’incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia, un episodio che fatto discutere e non poco.

Nella giornata odierna, torneremo a parlare di un argomento da sempre molto discusso, vale a dire il contatto tra Valentino Rossi e lo stesso Marquez avvenuto a Sepang nel 2015, forse la stagione di MotoGP più velenosa di sempre. A parlarne è stato Jorge Lorenzo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti, ma che potrebbero non essere troppo gradite dal “Dottore”. Andiamo a scoprire il parere del cinque volte campione del mondo, ritiratosi ormai da tempo.

Valentino Rossi, per Lorenzo era da bandiera nera a Sepang

In un’intervista riportata dal “Corriere della Sera“, Jorge Lorenzo ha ricordato l’origine della tensione, nel 2015, tra Valentino Rossi e Marc Marquez: “Quello del 2015 fu un finale molto felice per me, vinsi perché, a mio parere, ero stato il migliore in tutto l’anno per numero di pole position e di vittorie. Tra Valentino e Marc il problema nacque in Argentina, quando Marc cadde dopo un contatto. Il loro rapporto è cambiato in quel momento, Valentino avrebbe potuto eliminare la tensione dopo la gara con un gesto diplomatico. Ciò non avvenne e Marc disse che per via di quello che era successo non lo avrebbe aiutato a vincere il titolo. Io ho approfittato di quella guerra“.

A parere di Lorenzo, Valentino Rossi sarebbe dovuto essere squalificato per ciò che si verificò in Malesia: “Se Marc mi ha aiutato nel finale di Valencia? Credo che non abbia voluto agevolare Rossi, più che altro, ma occorre essere onesti e dire che molti piloti italiani, come Dovizioso, Iannone e Petrucci lo aiutarono. Inoltre, credo che la manovra di Valentino, quando spinse fuori Marc in Malesia, fosse da bandiera nera in condizioni normali, una squalifica. Ma non voglio fare troppe polemiche dopo tutti questi anni“.