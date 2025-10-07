Ferrari umiliata a Singapore: i rivali sbeffeggiano la lentezza della SF-25 in diretta internazionale

La Ferrari è uscita con le ossa distrutte dal Gran Premio di Singapore, incappando nell’ennesima figuraccia. Persino due avversari del Cavallino si sono detti senza parole di fronte alla disfatta di Marina Bay.

Quella vissuta dalla Ferrari a Singapore è stata l’ennesima domenica da incubo, conclusa con il sesto posto di Charles Leclerc, furibondo per l’eccessivo lift and coast che gli è stato richiesto dal muretto per tutta la gara, e con l’ottavo di Lewis Hamilton, costretto a rallentare nel finale per gravi problemi ai freni. Perdonateci la franchezza, ma la SF-25 è uno dei peggiori bidoni mai partoriti a Maranello, un’auto vergognosa che non può far altro che alimentare i dubbi sulla gestione di Frederic Vasseur, immeritatamente confermato nel ruolo di team principal.

Il 2026 sarà seriamente l’ultima spiaggia per il francese, che in caso di fallimento verrà probabilmente sbattuto fuori da Maranello. La Ferrari si ritrova in una posizione imbarazzante, demolita non solo dalla McLaren, ma anche da Red Bull e Mercedes, che ad un tratto sembravano essere state sopravanzate dalla Rossa in termini prestazionali. A Maranello hanno poi staccato la spina, interrompendo gli sviluppi e tornando al ruolo di quarta forza. Ed anche i piloti sembrano averne abbastanza di questo scempio che si vede da anni.

Ferrari, Russell e Norris sorpresi dalla lentezza della Rossa

Dopo la fine della gara, George Russell e Lando Norris hanno parlato della prestazione deludente della Ferrari, non risparmiando una frecciata al Cavallino. Il pilota della McLaren ha così affermato: “Erano abbastanza lente“. Dal canto suo, il vincitore della tappa di Marina Bay ha risposto: “Sì, per poco non arrivavo a doppiarle“. Un doppio attacco che non fa di certo bene alla casa di Maranello, anche se, ad onor del vero, c’è da dire che Charles Leclerc ha concluso la corsa a 45 secondi dal britannico della Mercedes, e per essere doppiati occorreva accusare un gap di 1’30” dalla vetta circa.

In tal senso, Lewis Hamilton ci è andato molto più vicino, ma va detto che la sua gara è stata influenzata dal problema ai freni che lo ha colpito nel finale. In conclusione, la Ferrari è uscita malissimo da Singapore ed è destinata a chiudere al quarto posto tra i costruttori, dal momento che la Red Bull è tornata ad essere molto più competitiva rispetto alla SF-25 dopo gli ultimi aggiornamenti. E con una squadra allo sbando come quella che stiamo vedendo oggi, non ci sono speranze neanche per la prossima stagione.