Bagnaia a sorpresa, la frase che nessuno si aspettava in Ducati: ora diventa tutto un mistero

Pecco Bagnaia è tornato ai suoi standard del 2025 in quel di Mandalika, totalizzando uno 0 in classifica con tanto di caduta alla domenica. Per il tre volte iridato è stato un week-end da incubo.

Il Gran Premio d’Indonesia si è concluso nel peggiore dei modi per il team ufficiale Ducati, nel giorno del trionfo del Gresini Racing con Fermin Aldeguer, al primo successo in MotoGP. Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono stati entrambi costretti al ritiro, dal momento che lo spagnolo è stato abbattuto da Marco Bezzecchi, rimediando anche un probabile infortunio alla clavicola. La presenza del nativo di Cervera nelle prossime due gare è ora a serio rischio.

Bagnaia ha chiuso ultimo nella Sprint Race, ed è poi caduto in gara mentre occupava il fondo del gruppo, e stava tentando di recuperare per evitare l’onta dell’ultimo posto anche in gara. Dopo aver dominato con autorevolezza in quel di Motegi, Pecco è stato protagonista di una tre giorni pessima a Mandalika, probabilmente la peggiore di tutto il campionato, un disastro senza precedenti. Dopo la fine della gara, il rider nativo di Chivasso non ha potuto nascondere la propria delusione per il pessimo risultato maturato in questo fine settimana.

Bagnaia, assenza alle interviste e solo un audio alla stampa

Pecco Bagnaia non si è presentato alle interviste consuete post-gara, ed ha inviato un messaggio audio alla stampa, commentando il suo deludente fine settimana: “Per me è stato un fine settimana molto deludente, dopo che a Motegi avevo ottenuto la pole position e la vittoria in tutte e due le gare. Mi aspettavo di arrivare qui e di confermare i buoni risultati, ma non ho affatto avuto le stesse sensazioni. Non ho potuto spingere come era capitato in Giappone ed ho faticato molto. Non c’è alcuna risposta a quello che è successo e spero che gli ingegneri possano trovare le soluzioni per il futuro. Mi auguro che si possa trovare il modo per lottare per i primi tre posti in campionato“.

Bagnaia, come detto, è caduto quando era in fondo al gruppone, così da chiudere nel peggiore dei modi un week-end da incubo in quel di Mandalika: “Da parte mia, voglio chiedere scusa al team per il mio incidente, ero in un momento in cui stavo spingendo molto, anche se ero più lento di un secondo e mezzo. Chiedo scusa perché ho provato a riavvicinarmi al penultimo, ma sono scivolato“.