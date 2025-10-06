Quali sono i segreti della Omoda 5 SHS-H: il nuovo SUV cinese è pronto a stregare l’Italia

In un industria delle auto a ruote alte sempre più variegata, il nuovo modello di Omoda sorprende per un costo alla portata di tutti.

Non si arresta la moda dilagante dei SUV e alla festa si stanno unendo anche tantissimi marchi cinesi di qualità. Se un tempo i brand del Paese del Dragone Rosso pensavano solo a copiare i competitor europei e americani, la musica è cambiata con una crescita sul piano tecnologico senza precedenti.

La gamma di Omoda accoglie un nuovo modello concepito per i clienti del Vecchio Continente. La nuova versione della 5 SHS-H presenta un powertrain Full Hybrid, dando una alternativa elettrificata alle versioni benzina e full electric. Il Gruppo Chery può contare su diversi brand di qualità. Omoda è quello della famiglia che potrebbe mandare in tilt il mercato italiano.

Le caratteristiche della Omoda 5 SHS-H

Il Super Hybrid System vanta un motore benzina 1.5 TGDi associato a due unità elettriche alimentate da batteria con una capacità di 1,8 kWh. La potenza massima di sistema arriva a 224 CV e per questo modello, Omoda ha annunciato consumi WLTP pari a 5,3 litri per 100 km. Il propulsore a benzina sprigiona 143 CV, mentre dei due motori elettrici, solo uno viene usato per la trazione (204 CV), mentre l’altro nasce per fare da generatore. Le performance? Da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una top speed pari a 175 km/h. Per Omoda 5 SHS-H viene annunciata un’autonomia complessiva di 900 km.

La Nuova Omoda 5 SHS-H si può richiedere in due allestimenti: Pure e Premium. La dotazione della versione standard include un doppio schermo digitale da 12,3 pollici, connettività wireless Apple CarPlay & Android Auto, cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, interni in tessuto, sedili con regolazione manuale, impianto audio con 6 altoparlanti e un ricco pacchetto di sistemi ADAS che permette di offrire un’assistenza alla guida di Livello 2.

L’auto è all’avanguardia e la versione Premium presenta cerchi in lega da 18 pollici, mancorrenti sul tetto, rivestimenti in pelle, illuminazione ambientale, pad per la ricarica wireless degli smartphone, un impianto audio Sony a 8 altoparlanti e una telecamera a 540 gradi. Cosa aspettate? La Pure parte da 28.500 €, mentre la Premium si trova a 31.500 €, entrambi chiavi in mano con IVA e messa su strada inclusa. La garanzia ufficiale copre 7 anni o 150.000 km sull’auto e 8 anni o 160.000 km sui componenti ad alta tensione.