Ford corre ai ripari: il nuovo SUV ora è proposto con uno sconto di 9.000 euro

La Casa di Dearborn sta affrontando una grave crisi commerciale a causa di proposte elettriche a costi proibitivi. Il remake di una icona è in offerta.

Ford alla spina, ora proposta con un grosso sconto. Scopriamo insieme l’offerta del brand americano che va in una direzione che piace e tanto alla Ue. Il green tanto discusso ed inaccessibile a molti, con Ford Capri, il SUV pratico e sportivo, con tecnologia all’avanguardia, ad ottobre abbatte le spese di ben 900 euro, anche senza clausole.

L’autunno è più green con Ford Capri e gli Ecobonus statali, che darà una mano agli italiani per svecchiare il parco auto e acquistare una vettura moderna, disponibile in due versioni: Ford Capri e Ford Capri Premium, l’innovazione si fa strada. Ford nelle due versioni si presenta come un auto giovane, comoda e spaziosa, con finiture ed accessori da prima della classe nella versione Premium.

L’offerta della Ford sulla Capri

La Capri può vantare sedili riscaldabili, fari full LED, cerchi in lega o in alluminio, ed una possibilità di personalizzazioni che completano un auto già ben accessoriata. La versione Premium, top di gamma, si differenzia per gli accessori in più tra cui cerchi in lega da 20′, tetto panoramico fisso, fari Matrix full LED, Sound System con 10 altoparlanti.

Le dimensioni sono da auto familiare, con la lunghezza che è da 463 cm, la larghezza che si attesta sui 187 cm e l’altezza che invece è di 163 cm, può ospitare a bordo, da omologazione, ben cinque passeggeri. Batte sotto al cofano un propulsore che può sprigionare un massimo di 170 cavalli, con il prezzo di partenza che sarebbe di 42.750 euro. Ford, oggi, consente in caso di rottamazione di acquistare Capri con uno sconto di euro 9000 circa.

Per poter acquistare la Capri si dovrà partire da un anticipo iniziale che è di 7.400 euro, per poi passare a 275 euro ogni 30 giorni per 48 mesi. Il TAN sarà del 5,95% e il TAEG del 6,99%, prima di arrivare a una maxi rata finale dal costo di 18.590 euro. Chi potrà accedere allo sconto? Tutti coloro i quali hanno un ISEE compreso tra i 30 e i 40 mila euro potranno arrivare a circa 9000 euro di sconto; chi al contrario ha un ISEE al di sotto dei 30 mila euro potrà beneficiare di uno sconto fino ad 11.000 euro. L’autunno con Ford Capri ha il profumo dell’estate.