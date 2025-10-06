Occasione d’oro per i fan di Valentino Rossi: questo è un sogno ad occhi aperti

Valentino Rossi ha da anni lasciato la MotoGP in favore di una carriera nel mondo delle quattro ruote, ed un vero e proprio pezzo di storia con cui ha corso di recente andrà in vendita all’asta. Ecco tutti i dettagli.

Nel novembre del 2021, dopo mezzo secolo a combattere sulle piste di tutto il mondo, Valentino Rossi tagliò per l’ultima volta il traguardo di una gara di MotoGP, sul tracciato di Valencia, chiudendo così una carriera leggendaria. Da quel momento in avanti, il pilota di Tavullia si è spostato a tempo pieno nel mondo delle gare GT, legandosi al team WRT, compagine belga gestita da Vincent Vosse, una delle migliori squadre in assoluto nel panorama delle competizioni endurance.

Dopo un 2022 di rodaggio al volante di un’Audi R8 LMS nel GT World Challenge, il team WRT è passato alla BMW M4 GT3 nel 2023, e Valentino Rossi ottenne subito una grande vittoria, imponendosi alla Road to Le Mans, gara di contorno della celebre 24 ore, che ha poi disputato in classe LM GT3 nell’ultimo biennio. Ebbene, la BMW M4 GT3 del “Dottore” andrà ora all’asta, e c’è da preannunciare che il prezzo non è certo per tutte le tasche.

Valentino Rossi, BMW M4 GT3 in vendita a più di 400.000 euro

La BMW M4 GT3 #46 del team WRT con la quale Valentino Rossi gareggiò tra il secondo ed il terzo anno di carriera (2023 e 2024 dunque) nelle gare GT andrà presto all’asta, in un evento organizzato da RM Sotheby’s sabato 18 di ottobre. La divisione Motorsport della casa di Monaco di Baviera ha acconsentito a mettere in vendita questo gioiello, dotato di telaio #22-046. Si tratta della vettura con cui ha corso da inizio 2023 sino alla 12H di Bathurst del febbraio scorso, e con la quale ha ottenuto diverse affermazioni nel panorama delle corse a ruote coperte.

La livrea con cui è messa in vendita è quella della gara disputata in Australia pochi mesi fa, chiusa in seconda piazza assieme a Raffaele Marciello e Charles Weerts. Questo telaio è quello che vinse alla Road to Le Mans del 2023, così come in Gara 2 a Misano nel 2023, quando Valentino Rossi si impose con Maxime Martin, ottenendo la sua prima affermazione nel GT World Challenge, in particolare nella serie Sprint. In totale, questa BMW M4 GT3 ha disputato ben 27 gare, rendendosi protagonista anche di alcuni podi nel FIA WEC. Il prezzo stimato è compreso tra i 435.000 ed i 465.000 euro, cifre assolutamente elevatissime.