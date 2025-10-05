MotoGP, Marc Marquez il migliore della storia? L’esperto ha dei dubbi e vuota il sacco

Marc Marquez, raggiunti i nove riconoscimenti iridati, ha l’obiettivo di arrivare alla tripla cifra di vittorie. E’ già tra i migliori piloti di sempre, ma c’è chi ha espresso un parere contrastante.

Pochi piloti nella storia del motociclismo hanno raggiunto i traguardi di Marc Marquez, ma nessuno aveva vinto a distanza di sei anni in MotoGP. L’ultimo titolo in Honda, nel 2019, sembrava poter aprire un ciclo infinito, ma a venire meno fu l’opportuna forma fisica del centauro spagnolo. L’infortunio a Jerez de la Frontera, a inizio campionato 2020, alla spalla destra segnò le stagioni successive. Il numero 93 fece l’errore di tornare in pista troppo in fretta, complicando il decorso.

Dopo 4 operazioni all’omero il pilota non aveva più il mezzo giusto per competere con i top rider. La Ducati era diventata una moto imbattibile su qualsiasi tracciato. Lo spagnolo decise così di lasciare un contratto faraonico sul tavolo, proposto dalla Honda, per sposare un entusiasmante nuovo progetto. Prima di salire sulla Rossa, Marc Marquez ha vissuto un anno in sella alla Desmosedici GP23 del Team Gresini Racing.

Il nativo di Cervera è tornato a vincere e, nel 2025, è stato il primo nella storia della Ducati a conquistare 7 GP di fila. Il ruolino di marcia gli è valso il primo posto nella classifica costruttori. Marc ha chiuso i giochi con un secondo posto a Motegi. In Giappone è tornato sul primo gradino del podio Pecco Bagnaia, dopo un campionato sofferto in cui è stato surclassato dal compagno.

L’ammissione su Marc Marquez

Nella trasmissione “PecinoGP”, diretta da Manuel Pecino, insieme ad Antonio López e Gustavo Morea, sono emersi dei temi interessanti. Marc è il migliore della storia? “Non so se sia il migliore della storia – ha affermato l’esperto opinionista Morea – Non lo considero il migliore o il peggiore della storia. Al momento, nessuno può batterlo. È come dubitare di Valentino Rossi. Questi sono ragazzi speciali. Non si incontrano tutti i giorni. Sappiamo che Jorge Lorenzo è un grande pilota, che ha stabilito uno stile di guida. Pedrosa ha stabilito uno stile di guida che prevede di sollevare la moto velocemente, come ha fatto lui. Tutti hanno portato qualcosa”.

Nessuno aveva vinto un titolo a 32 anni nella storia della MotoGP. Marc Marquez ci è riuscito grazie a un mezzo meccanico straordinario, ma anche per la sua enorme forza di volontà. In tanti avrebbero mollato dopo gli infortuni, godendosi i soldi. Lo spagnolo arriverà ben presto a quota 100 vittorie, a -15 da Valentino Rossi.