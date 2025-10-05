Clamoroso ritorno in F1: ecco il team dove vedremo uno dei volti più noti del Circus

Mentre il mondiale di F1 è in azione a Singapore, si torna a parlare di uno dei personaggi che hanno fatto la storia di questo sport in tempi recenti. Il suo ritorno nel Circus appare più probabile.

Il Circus della F1 si è spostato a Singapore per un nuovo atto del mondiale 2025, che vede una sfida tra i piloti della McLaren per la conquista del titolo mondiale. Oscar Piastri ha 25 punti di vantaggio su Lando Norris e 69 su Max Verstappen, che con i successi ottenuti tra Monza e Baku ha messo un certo quantitativo di pressione alla coppia del team di Woking. Per il momento, l’australiano ed il britannico sembrano ancora in controllo, ma il quattro volte campione del mondo non ha smesso di crederci.

Singapore, in tal senso, sarà uno spartiacque, e nel venerdì di prove libere è stato Piastri a primeggiare, con Verstappen terzo ed a solo un decimo dal leader del mondiale. Sono in molti ad augurarsi che il pilota della Red Bull possa essere della partita, in modo da ravvivare una stagione certamente non esaltante. La McLaren sta per vincere il titolo costruttori, e per farlo già qui dovrà portare a casa solo 13 punti. Nel frattempo, un uomo di successo del paddock potrebbe presto tornare in F1, accettando una nuova ed accattivante sfida in chiave futura.

F1, colloqui in corso tra la Haas e Christian Horner

Dopo essere stato ufficialmente licenziato dalla Red Bull ad inizio luglio, venendo rimpiazzato nel ruolo di team principal da Laurent Mekies, Christian Horner non è più apparso nel paddock della F1, ma le cose potrebbero cambiare nel corso del prossimo futuro. Sono stati avviati dei colloqui esplorativi tra la Haas ed il manager britannico, e la conferma è arrivata direttamente da Ayao Komatsu, ovvero il team principal della squadra statunitense.

Nello specifico, Komatsu ha sottolineato che si tratta di semplici colloqui esplorativi, e che per il momento non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia, si tratta di un segnale forte, che rende bene l’idea di quanto sia notevole il desiderio di Horner di tornare in F1, dopo aver incassato dalla Red Bull una buonuscita di 107 milioni di dollari. Il 51enne è stato al muretto box del team di Milton Keynes per l’ultima volta a Silverstone, prima di essere licenziato in tronco, per via degli strascichi dello scandalo che lo colpì ad inizio 2024. Vedremo se il suo ritorno si concretizzerà o meno.