Valentino Rossi e Marc Marquez, riparte la guerra fredda: la sottile frecciatina dello spagnolo

Marc Marquez non cade nelle polemiche innescate da Valentino Rossi, che non lo ha citato come il suo più grande rivale. Lezione di stile da parte del nativo di Cervera.

Dopo una lunga attesa durata oltre sei anni, Marc Marquez ha finalmente messo le mani sul tanto agognato nono titolo mondiale, riuscendo così ad eguagliare gli allori iridati conquistati in carriera da Valentino Rossi. Il nativo di Cervera, come ben sappiamo, ha dominato la scena nel suo primo anno in sella alla Ducati, primeggiando sin dai test invernali, per poi imporre un ritmo devastante sin dalla prima gara in Thailandia. Da Aragon in poi ha vinto sette gare consecutive, allungando in maniera definitiva sulla concorrenza.

Marquez ha trovato una simbiosi impressionante con la Desmosedici GP25, cosa che non è mai riuscita, se non a Motegi, a Pecco Bagnaia, il quale sta vivendo un momento difficile della propria carriera, surclassato da un compagno di squadra a dir poco ingombrante. Dopo la vittoria del titolo, Marc è stato di nuovo protagonista di un confronto a distanza con Valentino Rossi, e la risposta dello spagnolo è stata di una scaltrezza che ha lasciato i fan stupiti. Andiamo a scoprirla.

Marquez, ecco la sua risposta a Valentino Rossi

Presente a Jakarta per un evento, a Valentino Rossi è stato chiesto chi sia stato il suo più grande rivale in carriera, ed il “Dottore” non ha avuto dubbi nell’evitare di citare Marc Marquez: “Di rivali ne ho avuti molti, e penso che la scelta sia tra Stoner, Lorenzo, Pedrosa e Biaggi, forse Lorenzo è stato il più grande, siamo stati a lungo compagni di squadra, è stata come una storia d’amore“. Il pilota di Tavullia si è giocato diversi titoli mondiali contro il maiorchino, come il tesissimo campionato del 2015, finito come ben sappiamo in un mare di polemiche.

In quel di Mandalika, durante il week-end del Gran Premio di Indonesia, a Marquez è stato chiesto cosa pensasse delle parole di Valentino Rossi, e del perché il “Dottore” non lo abbia inserito nella sua lista: “A mio parere, non sono stato inserito nell’elenco perché non abbiamo mai lottato per un mondiale l’uno contro l’altro. Quando sono arrivato in MotoGP, il mio principale avversario era Lorenzo, e poi sono passato ad affrontare Dovizioso per i primi posti“. Passano gli anni, ma le frecciate tra i due proseguono e difficilmente ci libereremo mai di questo pesante clima.