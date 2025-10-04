MotoGP GP Indonesia, Sprint Race: Bezzecchi firma un capolavoro, incubo Ducati

La MotoGP sbarca a Mandalika, dove la Sprint Race viene vinta in rimonta da un super Marco Bezzecchi, che ha battuto Fermin Aldeguer. Malissimo le Ducati ufficiali con Marc Marquez settimo e Pecco Bagnaia ultimo.

Una Sprint Race ricca di emozioni a Mandalika ci ha regalato un risultato positivo per i nostri colori. Marco Bezzecchi ha vinto su Aprilia sul tracciato indonesiano, battendo all’ultimo giro la Ducati del Gresini Racing di Fermin Aldeguer, il quale aveva condotto dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo aveva approfittato del pessimo scatto di Bezzecchi, scivolato sino in settima posizione, ma poi in grado di rimontare con quasi un secondo di vantaggio sul passo su tutti gli altri.

La gran giornata della casa di Noale, sempre più protagonista in MotoGP, è completata dal terzo posto di Raul Fernandez sulla RS-GP del Trackhouse Racing, seguito da Alex Marquez e dalle Honda ufficiali di Joan Mir e Luca Marini. La Ducati factory non va oltre il settimo posto con Marc Marquez, che ha anche subito un Long Lap Penalty, chiudendo davanti a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che hanno chiuso la top ten. Ultimo Pecco Bagnaia, tornando all’incubo dopo il successo dello scorso fine settimana.

MotoGP, Bezzecchi completa la rimonta all’ultimo giro

Quello di Mandalika si è rivelato un week-end assolutamente impronosticabile, con le Ducati ufficiali in grande difficoltà ed attardate dopo le qualifiche. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, scivola in settima posizione al via, rendendosi protagonista di una partenza pessima. Long Lap Penalty per Marc Marquez a causa di un contatto con Alex Rins, cosa che lo costringe a ritrovarsi con la gara compromessa.

Approfittando del caos, al comando sale Fermin Aldeguer con la Ducati del Gresini Racing, l’unica compagine competitiva con le moto della casa di Borgo Panigale in questo week-end. Bezzecchi si trova dunque costretto a rimontare, avviando una serie di sorpassi che lo riportando rapidamente in zona podio. Pedro Acosta cade mentre era in seconda posizione, pronto per attaccare Aldeguer, un altro errore abbastanza grave per una delle più grandi promesse della MotoGP.

Aldeguer ne approfitta così per fare il vuoto, mentre Bezzecchi innesca un duello con Raul Fernandez per la seconda posizione, seguiti da Alex Marquez e Luca Marini con una Honda che si conferma competitiva. Il “Bez” si libera di Fernandez e sale al secondo posto, mettendosi all’inseguimento del battistrada. Bezzecchi passa in testa all’ultimo giro con una staccata folle, lo spagnolo cerca di rispondere con l’incrocio ma non riesce a finalizzare l’attacco. L’italiano vince, seguito da Aldeguer e Fernandez. Alle 09:00 di domani ora italiana la partenza della gara.