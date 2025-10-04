Marquez campione del mondo: Ducati lo celebra con una iniziativa che attira tutti i fan a Borgo Panigale

Se siete dei tifosi della Ducati non potrete non correre subito al Museo di Borgo Panigale, aperto gratuitamente, per offrire un regalo speciale.

E’ bastata una seconda posizione nel GP del Giappone per laurearsi campione del mondo della classe regina per la settima volta. Marc Marquez ha celebrato il nono riconoscimento iridato della sua carriera, il primo con la Rossa di Borgo Panigale. Una supremazia schiacciante nei 17 Gran Premi fino ad oggi affrontati: 11 vittorie nelle sfide domenicali, 14 trionfi nella SR, 31 podi complessivi, 8 pole position e 18 giri più veloci per un totale di 541 punti conquistati su 629 a disposizione.

Marc ha ottenuto il terzo titolo piloti per il Ducati Lenovo Team nelle ultime quattro stagioni, il quarto di fila e il quinto nella storia per un pilota della Casa di Borgo Panigale in MotoGP (2007 Stoner, 2022 e 2023 Bagnaia e 2024 Martin). Le sue performance hanno surclassato il teammate. Pecco Bagnaia, esattamente come Alex Marquez, ha vinto due gare a testa. Il numero 93, sin dai primi test in Malesia, ha trovato un feeling spettacolare in sella alla Desmosedici GP25.

Marc Marquez ha eguagliato il numero di vittorie mondiali di Valentino Rossi, diventando per di più il primo pilota della storia a tornare iridato a 6 anni dall’ultima vittoria. Un successo meritato e costruito sulla base di una scelta che non tutti avrebbero fatto. Ha rinunciato a un contratto faraonico con la Honda pur di passare nel piccolo team Gresini Racing e poi, nel 2025, nella squadra corse ufficiale.

Museo Ducati: festeggiamenti in grande stile

La Casa emiliana aprirà gratuitamente le porte del suo Museo a Borgo Panigale oggi dalle 9:00 alle 18:00. È l’occasione ideale per osservare da vicino le linee della Desmosedici GP25, emblema del dominio rosso in top class.

La moto non è stata impeccabile nelle mani di Pecco, vincitore in Giappone, e di Fabio Di Giannantonio nel corso della stagione, tuttavia si è confermata la MotoGP migliore del lotto. Per Marc Marquez è stata una annata memorabile: sempre a podio nelle SR (14 successi su 17), con le sole battute d’arresto a Austin e a Jerez de la Frontera. Il Museo della Ducati si trova accanto allo stabilimento di Borgo Panigale (Bologna), proponendo tantissimi modelli che hanno fatto la storia del marchio.