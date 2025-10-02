Marquez pronto a “mollare” Ducati? Si fa avanti una proposta a sorpresa

Dopo il titolo vinto nella scorsa tappa di Motegi, i riflettori delle squadra top della MotoGP sono puntati su Marc Marquez. La Honda avrebbe intenzione di riprendersi lo spagnolo.

A poche ore dalla conquista del nono riconoscimento iridato a Motegi, in sella alla Rossa, Marc Marquez è già pronto a continuare la sua straordinaria annata sul tracciato di Mandalika. Il round numero 18 del campionato rischia di regalare la prima vera battaglia, senza calcoli, tra Pecco e il campione spagnolo. Il torinese è sembrato recuperato sul piano mentale e, dopo mesi di sofferenza, ha ritrovato il gusto della vittoria sulla GP25.

Pecco Bagnaia ha già vinto in Indonesia e venderà cara la pelle. Marc Marquez, una volta campione, non avrà più nulla da perdere e potrà prendersi dei rischi. Al team factory della Casa di Borgo Panigale manca ancora il sigillo finale per poter completare il Triple Crown nella classe regina. Con un vantaggio di almeno 309 punti su Gresini Racing in Indonesia la squadra ufficiale potrebbe ottenere l’ultima soddisfazione. A tenere banco è anche il mercato.

La stagione sta volgendo al termine e Marc Marquez è diventato, nuovamente, il volto copertina di un campionato che lo ha visto dominare in lungo e in largo. Qualora lo spagnolo dovesse centrare il massimo obiettivo domenica, festeggerebbe questa annata strepitosa con un altro record in tripla cifra tra le varie categorie. La vittoria numero 100 anche per il Dottore arrivò in occasione del nono sigillo mondiale, ad Assen 2009.

Il corteggiamento della Honda a Marc Marquez

Il rapporto di rispetto tra la Casa di Tokyo e l’asso di Cervera non si è mai esaurito. Marc Marquez ha lasciato il marchio dell’Ala dorata perché la RC213V non era più una moto all’altezza delle sue ambizioni. Marc ha un contratto per il 2026, ma la Honda vorrebbe ripartire con le nuove regole con in sella il pilota più forte della griglia.

“Non mi ama come un padre, non così tanto, ma siamo entrambi molto felici di lavorare insieme”, ha assicurato Gigi Dall’Igna. Il trionfo in Giappone di MM93 non è passato inosservato ai tecnici della Honda. I rapporti sono rimasti ottimali, come spesso ha annunciato Marc Marquez. “Nel frattempo, mi godo il tempo trascorso insieme. Dopo, chissà cosa succederà”, ha spiegato lo spagnolo che potrebbe essersi lasciato una porta aperta.