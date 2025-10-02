Bagnaia ed il clamoroso retroscena sulla Ducati: sentite cosa ha detto Dall’Igna

Pecco Bagnaia è risorto in occasione del Gran Premio del Giappone, dominando il week-end con pole position, vittoria nella Sprint Race e nella gara domenicale. Non è mancata l’approvazione da parte di Luigi Dall’Igna.

La MotoGP è pronta a tornare in azione in questo week-end per il Gran Premio d’Indonesia, e nonostante non ci sia più niente da dire per quanto concerne la lotta mondiale, non manca la curiosità alla vigilia di Mandalika. Pecco Bagnaia dovrà infatti confermare quanto di buono fatto vedere a Motegi, dove ha ottenuto la pole position, per poi dominare sia la Sprint Race che la gara domenicale, nonostante l’uscita del fumo dagli scarichi della sua Ducati nel corso degli ultimi giri.

Bagnaia è tornato al top dopo quella giornata di test svolta a Misano, al termine della quale si era detto molto soddisfatto e fiducioso di aver ritrovato la strada giusta. Al GP del Giappone, Pecco ha utilizzato la forcella del 2024, ed è sembrato nuovamente quello di un tempo. Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la nona volta, chiudendo in seconda posizione, regalando così la prima doppietta stagionale al team factory della casa di Borgo Panigale. E la festa è stata dunque doppia.

Bagnaia, la rivelazione su Dall’Igna ed i suoi meccanici

Dopo il week-end di Motegi, la Ducati ha caricato sul proprio canale ufficiale YouTube il nuovo episodio della serie “Inside Ducati“, che racconta il dietro le quinte di ogni appuntamento della MotoGP. Ovviamente, tanto spazio è stato dato al nono titolo mondiale vinto da Marc Marquez in terra nipponica, ma non poteva mancare l’omaggio al ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia, riscopertosi competitivo a Motegi. Un retroscena legato alla qualifica ha subito attirato le attenzioni dei fan, dal momento che la Desmosedici GP25 si era abbassata troppo alla terza curva, secondo quanto detto dal tre volte campione del mondo, e la leva del cambio se era spostata.

Pecco ha riportato la leva in posizione corretta solo tramite un paio di calci, senza i quali non avrebbe potuto puntare alla pole position. Inoltre, da parte di Bagnaia non è mancato un ringraziamento ai suoi meccanici, che hanno lavorato duramente per lui. Al termine della Sprint, il rider di Chivasso ha così detto: “Vi siete fatti un cu*o così, ho sentito che Gigi Dall’Igna ha chiesto a Claudio Domenicali di farvi dare un aumento. Tutto è andato alla grande, sono partito bene, poi ho frenato alla grande e spinto bene“.