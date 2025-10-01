Il “mistero” in Mercedes che attanaglia la F1: ecco perché il pilota non rinnova il contratto

La Mercedes si è ripresa il secondo posto nel mondiale costruttori dopo l’appuntamento di Baku, ma in chiave mercato si continua a discutere. George Russell, autore di una splendida stagione, ancora non rinnova l’accordo.

Mentre la F1 si avvicina al week-end di Singapore, dove è attesa un’intensa battaglia al vertice tra le McLaren e Max Verstappen, si discute e tanto anche di mercato. Tutti i sedili sono sostanzialmente occupati in chiave 2026, fatta eccezione per quello Alpine, anche se Franco Colapinto pare ormai vicino al rinnovo. Tuttavia, non è ancora arrivato il rinnovo di George Russell con la Mercedes, alla viglia di quella che potrebbe essere una stagione di grande rilancio per il team di Brackley con i nuovi regolamenti tecnici.

Ma per quale motivo non c’è stato ancora un rinnovo di cui si discute da mesi? Durante l’estate, Toto Wolff avrebbe sfruttato la “minaccia” Max Verstappen per proporre al britannico un ingaggio più basso, proponendo, inoltre, un rinnovo di una sola stagione. Dal canto suo, Russell vuole un accordo pluriennale con la Mercedes, cosa che lo andrebbe a preservare da un eventuale arrivo del quattro volte campione del mondo dal 2027 in avanti. E di scossoni o accelerazioni nella trattativa, sino a questo momento, non ce ne sono stati.

Mercedes, cosa c’è dietro il mancato rinnovo di George Russell

George Russell avrebbe richiesto un accordo pluriennale, oltre ad uno stipendio di circa 20 milioni di dollari l’anno, aumentando rispetto a quello attuale da 16 milioni di euro, come riporta il sito web “Autosport Web“, che ha analizzato la situazione. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perché il britannico avrebbe richiesto alla Mercedes anche l’aggiunta di clausole legate alle prestazioni, che possano così tutelarlo rispetto all’attuale compagno di squadra, ovvero Andrea Kimi Antonelli, che ha ovviamente una minore esperienza rispetto a lui, essendo un debuttante.

C’è poi un’ulteriore ipotesi, quella del prolungamento automatico del contratto di Russell con la Mercedes nel caso in cui dovesse stare davanti con costanza allo stesso Antonelli, e con un buon gap in termini di punti. Va però considerato che il britannico potrebbe anche accettare un rinnovo da una sola stagione, così da potersi tenere aperte più porte in chiave 2027. Tutti vedono nel team di Toto Wolff un gran candidato al prossimo titolo mondiale con l’avvento delle nuove power unit, ma se ciò non dovesse concretizzarsi, anche il buon George potrebbe avere interesse a guardarsi intorno.