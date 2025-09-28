MotoGP GP Giappone, Gara: Marquez è campione del mondo, Bagnaia rinasce

Marc Marquez si è laureato campione del mondo della MotoGP, agganciando Valentino Rossi a quota 9 titoli mondiali. Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria nonostante il brivido nel finale con il fumo in uscita dagli scarichi.

Dopo un’attesa durata per sei anni, Marc Marquez è tornato sul tetto del mondo della MotoGP, portando a casa la vittoria iridata concludendo in seconda posizione il Gran Premio del Giappone. Il nativo di Cervera ha chiuso i conti a Motegi per la quarta volta in carriera, proprio a casa della Honda, il team con cui aveva vinto tutto nella decade precedente. Tanta l’emozione della famiglia e dello stesso Marc al termine della gara, con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di storico.

Passando all’analisi della gara, Pecco Bagnaia ha dominato la scena concludendo un week-end perfetto, consentendo alla Ducati di mettere a referto la prima doppietta, come team ufficiale, in questa stagione. Ed il rider nativo di Chivasso è stato bravo anche a resistere al fumo che usciva dagli scarichi negli ultimi giri. Sarà interessante vedere se Pecco si confermerà in gran forma anche nelle prossime uscite, così da poter guardare con fiducia alla prossima stagione. Marquez, in ogni caso, si è portato a casa il nono titolo iridato, il settimo in MotoGP, agganciando così Valentino Rossi. Meglio di così non poteva andare per lo spagnolo.

MotoGP, Mir riporta sul podio la Honda HRC

La MotoGP ha regalato emozioni a non finire in quel di Motegi, tra cui il ritorno sul podio della Honda HRC con il terzo posto di Joan Mir, autore di un fine settimana spettacolare. Lo spagnolo ha gestito alla perfezione questa terza posizione, chiudendo con ben quattro secondi di vantaggio sull’Aprilia di Marco Bezzecchi, che non ha mai dato l’impressione di potersi portare a casa quel podio che avrebbe voluto. Quinta posizione per Franco Morbidelli, davanti ad Alex Marquez che ha vissuto un fine settimana difficile.

Il settimo posto è stato appannaggio di Raul Fernandez, mentre la Yamaha non è andata oltre l’ottavo posto, con Fabio Quartararo. Una domenica difficile per la casa di Iwata, considerando il contemporaneo podio della Honda. Johann Zarco è giunto nono seguito a ruota da Fermin Aldeguer, il quale ha completato la top ten in una giornata avara di soddisfazioni per il Gresini Racing. Prossimo appuntamento a Mandalika domenica prossima.