L’anti-Panda ora fa sul serio, il prezzo è stracciato: la fanno anche a GPL e ha tutti gli optional che ti servono

Vi sono delle utilitarie che, al giusto prezzo, sono diventate un must have. Scopriamo il prezzo della coreana più amata.

Vi sono auto adatte per le nostre giungle urbane che sono proposte in promo per attirare una clientela in cerca di una soluzione comoda e moderna. Per svecchiare il nostro vetusto parco auto circolante, le istituzioni hanno previsto degli incentivi sulle auto elettriche che diventeranno attivi a breve. La piattaforma per le concessionarie è già aperta, ma i bonus sono stati ampiamente criticati per i parametri non democratici.

I marchi asiatici stanno affrontando un periodo di forte crescita e le offerte per city car all’avanguardia non mancano. Uno dei brand più in salute è la Kia, con la casa sudcoreana che sta spopolando su più fronti. La Picanto in questi ultimi anni si è ritagliata uno spazio sul mercato sempre più importante delle utilitarie. La vettura di segmento A è in grado di rispondere a tutte le esigenze di coloro che vivono in città, senza esagerare nelle quotazioni.

La Picanto è una delle citycar più apprezzate dagli italiani per le sue modeste dimensioni che la rendono perfetta nel traffico di tutti i giorni e per i parcheggi. La piccola coreana vanta una lunghezza da 361 cm, una larghezza da 160 cm e un’altezza da 149 cm, il che le permette di essere omologata per cinque persone. Sotto al cofano c’è un 3 cilindri da 998 di cilindrata che sprigiona un massimo di 63 cavalli sia nella versione tradizionale che in quella a GPL.

L’offerta per KIA Picanto

La top speed è di 145 km/h, con i consumi che sono solo di 5,1 litri ogni 100 km. L’allestimento dell’entry level parte da un prezzo, attualmente in offerta, di 16.440 euro, anziché il valore iniziale di listino che sarebbe di 16.800 euro, e il finanziamento permette di garantire una soluzione diluita nel tempo. Con un anticipo di 3500 euro, vi basterà il pagamento di 35 rate da 79 euro al mese (TAN dello 0% e TAEG dell’1,64%) per avere la city car per 3 anni.

La maxi rata finale sarà poi di 10.584 euro, ma sempre se desiderate un riscatto. La vantaggiosa promo è valida fino al 30 settembre 2025 e tra le varie offerte che si possono richiedere con la Kia per la Picanto vi è una garanzia di 7 anni o per un totale di 150 mila km.