Leclerc e Sainz di nuovo insieme: l’accordo che è già diventato virale (VIDEO)

Charles Leclerc e Carlos Sainz, ex compagni di squadra in Ferrari, hanno mantenuto ottimi rapporti, e dopo il GP di Baku hanno vissuto una vera e propria avventura. Ecco cosa è accaduto.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan non ha regalato emozioni così indimenticabili a livello di azioni in pista, ma ha fornito comunque alcuni spunti d’interesse. Dietro ad un Max Verstappen che ha trionfato per la seconda volta di fila riportandosi a -69 da Oscar Piastri nel mondiale, si è fatto notare Carlos Sainz, terzo ed al primo podio al volante della Williams. Dopo Alain Prost, lo spagnolo è il primo a conquistare almeno un podio don Williams, Ferrari e McLaren, ovvero le tre squadre più ricche di storia in F1.

Sainz ha costruito tutto grazie ad una super qualifica, nella quale ha artigliato la seconda posizione, per poi doversi arrendere alla più astuta strategia della Mercedes, che ha così ottenuto il secondo posto con George Russell. Per Carlitos resta comunque un risultato eccezionale, che rilancia le ambizioni del team di Grove. Molto peggio è andata a Charles Leclerc, che è giunto nono al volante di una Ferrari sempre più imbarazzante e priva di anima. Dopo la gara, i due hanno deciso di tornare insieme a casa, nel Principato di Monaco, ma sono stati protagonista di una disavventura.

F1, Leclerc e Sainz dall’Italia a Monaco con un van affittato

Al contrario di chi crede che tra Charles Leclerc e Carlos Sainz ci sia il gelo per via di alcune scaramucce verificatesi lo scorso anno in Ferrari, tra i due c’è un grande rapporto, come conferma questo video. I due sono tornati insieme da Baku, ed hanno affittato un van in Italia, con il quale sono poi tornati verso Monte-Carlo. Il loro volo per Nizza è stato fatto atterrare in un aeroporto del Centro Italia (presumibilmente quello di Roma Fiumicino), a causa del maltempo che affliggeva la Costa Azzurra.

Lo de que Carlos Sainz y Charles Leclerc sean tan inseparables que hasta viajan todo el rato juntos tras las carreras ❤️💙 pic.twitter.com/BNbbymHLKD — Estelaa 🤍 (@_estelaa_2) September 21, 2025

A quel punto, Leclerc e Sainz, assieme ad altre due persone, hanno affittato un van tornando verso casa assieme, ed in questo video, hanno raccontato quanto accaduto. Il rapporto tra i due è ottimo, come testimoniato anche dal team radio di Charles alla fine della gara, nel quale si è congratulato con il suo ex compagno di squadra subito dopo aver avuto conferma del fatto che Carlos avesse concluso la gara sul podio.