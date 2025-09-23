Valentino Rossi e Marc Marquez sono “uguali”: la curiosa lettura di Jorge Lorenzo e Ruben Xaus

Secondo il parere di Jorge Lorenzo e Ruben Xaus, reso noto nel corso di un recente podcast, ci sarebbero molte somiglianze tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Ecco cosa hanno detto i due ex MotoGP.

Manca sempre meno ad un giorno che potrebbe restare impresso per sempre nella storia della MotoGP, vale a dire quello del Gran Premio del Giappone. Marc Marquez andrà verosimilmente a conquistare il nono titolo mondiale a Motegi, eguagliando così quanto raggiunto nell’ormai lontano 2009 da Valentino Rossi. Il primo titolo in sella ad una Ducati, da parte del nativo di Cervera, potrebbe essere festeggiato proprio a casa della Honda, la casa con cui ha vinto tutto tra il 2013 ed il 2019.

Marquez sta per mettere le mani sul titolo a sei anni di distanza dall’ultima volta, ponendo così fine al periodo più duro della sua carriera, contraddistinto da infortuni, diplopia e calo di competitività della Honda. Valentino Rossi, dal canto suo, non riuscì ad imporsi in sella ad una Ducati, che all’epoca in cui la guidò il “Dottore” non era certo performante come quella attuale. Eppure, Marc ha avuto comunque il fegato di lasciare i milioni della Honda e di cambiare progetto, vincendo alla grande la sua scommessa. E presto tornerà a festeggiare.

MotoGP, Rossi e Marquez uguali per Lorenzo e Xaus

Nel podcast di Jorge Lorenzo “Duralavida“, è intervenuto anche Ruben Xaus, ex MotoGP spagnolo. I due hanno parlato delle somiglianze che ci sono tra Valentino Rossi e Marc Marquez: “Si somigliano più di quanto più pensiamo o la gente pensa che sia più diversa? Secondo me, Valentino è una persona molto aperta e molto intelligente e simpatica. Ha un carisma naturale già da quando era piccolo, mentre Marquez è più timido pur essendo carismatico. Tra i due c’è questa differenza. Come competitività, sono due animali, competitivi che fanno di tutto per vincere. Possono fare di tutto per vincere, in quel senso sono uguali tra di loro“.

Xaus ha un parere simile a quello di Lorenzo, e sottolinea come le somigliane non ci siano solo in pista, ma anche sul fronte dei festeggiamenti, nei quali Valentino Rossi sarebbe stato copiato da tutti: “In pista sono molto creativi, hanno un carattere molto simile, Valentino è stato un creatore di questo nuovo format della MotoGP, come modo di comunicare. Negli ultimi due anni, Marc sta imparando moltissimo da Valentino, anche a livelli di festeggiamenti“.