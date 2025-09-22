Verstappen, c’è lo “smacco” ad Hamilton: a Baku l’aggancio in una classifica esclusiva

Max Verstappen ha fatto il fenomeno a Baku, dominando la scena nel GP dell’Azerbaijan. Il quattro volte campione del mondo ha primeggiato ed ha agganciato Lewis Hamilton in una graduatoria molto ambita.

Quella messa in atto da Max Verstappen in quel di Baku è stata una prova di forza impressionante, con la quale ha messo seriamente pressione ai due piloti della McLaren. Il campione del mondo della Red Bull, dopo essere stato freddo e spietato come un killer in qualifica conquistando la pole position in un festival degli errori altrui, ha condotto il GP dell’Azerbaijan dall’inizio alla fine, tornando a -69 da Oscar Piastri, un gap che non preclude alcunché.

Ovviamente, la Red Bull dovrà confermare questo stato di forma nelle prossime gare, e ciò non sarà scontato, considerando che si tornerà su piste dove la McLaren potrebbe tornare a mostrare le propria superiorità. Piastri ha commesso un grave errore al primo giro, mentre Lando Norris non ha mai avuto il ritmo per poter risalire dopo una brutta qualifica. Verstappen, con il trionfo perentorio di Baku, ha anche agganciato Lewis Hamilton in una graduatoria d’élite, che lo consegna ancor di più alla leggenda di questo sport.

Verstappen, sesto Grand Chelem come Hamilton

Imponendosi in quel di Baku, Max Verstappen ha eguagliato a quota 6 i Grand Chelem conquistati da Lewis Hamilton, portandosi a -2 dal recordman assoluto, vale a dire Jim Clark. Il quattro volte campione del mondo aveva ottenuto il primo in Austria nel 2021, per poi replicare ad Imola nel 2022, in una gara contraddistinta dalla pioggia. Ben due risultati di questo tipo sono maturati nel 2023, la stagione in cui ha vinto quasi tutte le gare, in Spagna ed in Qatar. L’ultimo risaliva al Gran Premio del Bahrain del 2024, ad oltre un anno e mezzo fa dunque.

Hamilton, dal canto suo, ha ottenuto il primo in Malesia nel 2014, poi a Monza nel 2015 arrivò il secondo. Sono stati tre i Grand Chelem che Sir Lewis riuscì a firmare nel 2017, tra Cina, Canada e Gran Bretagna. L’ultimo risale al GP di Abu Dhabi del 2019, e difficilmente, data la condizione tecnica della Ferrari, il sette volte iridato riuscirà a muovere le proprie statistiche. Verstappen ha tutte le carte in regola per mettere nel mirino lo storico primato del leggendario Clark, che resiste ormai dai lontani anni Sessanta. Vedremo se Super Max sarà in grado di impensierire questo record nel corso dei prossimi appuntamenti della stagione.