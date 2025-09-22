Marquez e la frase shock sul ritiro: il pilota Ducati svela un retroscena agghiacciante

Marc Marquez sta per mettere le mani sul nono titolo mondiale, che verosimilmente arriverà già domenica prossima a Motegi. Alla vigilia di una delle gare più importanti della sua carriera, lo spagnolo ha fatto una rivelazione.

La tanto discussa scelta di Luigi Dall’Igna presa nel giugno del 2024 ha dato i risultati sperati. Senza Marc Marquez, il team Ducati ufficiale non avrebbe vinto il titolo neanche quest’anno, dal momento che il nativo di Cervera, vedendo la stagione del fratello Alex e la crescita esponenziale del Gresini Racing, avrebbe potuto tranquillamente dominare anche da privato. Coloro che criticavano quanto deciso dall’ingegnere veneto, evidentemente, sono andati a nascondersi, soprattutto guardando i risultati di Pecco Bagnaia, ormai palesemente fuori dai progetti della Rossa delle due ruote.

In occasione del Gran Premio del Giappone di domenica prossima, Marquez avrà la possibilità di laurearsi campione del mondo per la nona volta, per giunta proprio a casa della Honda, la squadra con cui aveva vinto tutto e che ha deciso di lasciare per tornare a competere per vittorie e campionati. Eppure, il #93 ha rivelato che pochi anni fa era giunto sull’orlo del ritiro, salvo poi reagire da campione e tornare di gran carriera, vincendo una scommessa sulla carta non certo semplice.

Marquez, nel 2021 è stato molto vicino al ritiro dalla MotoGP

Intervistato dal sito ufficiale della MotoGP, Marc Marquez ha rivelato di essere stato molto vicino al ritiro dopo l’infortunio del 2020: “Il ritiro? Ovviamente ci ho pensato, ero molto vicino al ritiro soprattutto nel 2021, quando sono tornato dopo l’infortunio e non ero affatto in grado di guidare bene. Quello è stato il momento più complicato. Mi chiedevo per quale motivo non mi fermassi, ma al tempo stesso, ero curioso di scoprire se potessi essere ancora competitivo. L’obiettivo era quello di salire sulla moto migliore della griglia, e quella era la Ducati“.

Marquez ha affermato che la Ducati è stata fondamentale nella sua rinascita, e di aver sacrificato tutto pur di averla tra le mani: “Per poter andare in Ducati, ho sacrificato tutto, vale a dire soldi, prestigio e relazioni, mio fratello Alex mi ha aiutato molto nel fare questa scelta, ed ho voluto vedere cosa sarebbe potuto accadere anche per un solo anno“. Ed a giudicare dai risultati, c’è da dire che quella del nativo di Cervera è stata la scelta più giusta, ammutolendo chi aveva criticato la casa di Borgo Panigale per averlo ingaggiato.