La nuova follia della MotoGP danneggia anche Marc Marquez: titoli mondiali a rischio?

Marc Marquez è ormai ad un passo dalla vittoria del suo nono titolo mondiale, il settimo in MotoGP, e potrà festeggiarlo già nel prossimo fine settimana a Motegi. C’è però un’indiscrezione che fa tremare i piloti.

Quando al termine della stagione mancano ancora diversi appuntamenti, Marc Marquez si prepara a festeggiare la vittoria del nono titolo mondiale, che gli permetterà di agguantare Valentino Rossi in questo impressionante traguardo. Il nativo di Cervera, proprio a casa della Honda, in quel di Motegi, andrà verosimilmente a laurearsi campione del mondo, per la prima volta dopo ben sei lunghi anni di digiuno.

Il #93 ha ormai di fatto vinto la sua scommessa di lasciare il colosso giapponese per legarsi alla Ducati, riuscendo a spazzare via tutto e tutti, a cominciare da un Pecco Bagnaia che non ha mai saputo reagire allo strapotere del compagno di squadra. Marquez ha un enorme vantaggio su suo fratello Alex, il quale è l’unico ancora matematicamente in corsa per il titolo mondiale, ma abbiamo idea che ciò durerà ancora per poco. La MotoGP, ed in particolare Liberty Media, hanno fatto discutere gli appassionati in queste ore.

Marquez, la scelta di Liberty Media che punta sulla MotoGP

La MotoGP è ora di fatto di proprietà di Liberty Media, la società americana che da quasi un decennio controlla anche la F1. Ebbene, uno dei principali obiettivi degli statunitensi è quello di separare la MotoGP dalle altre classi, ovvero Moto2 e Moto3, come avviene in F1 nei confronti di Formula 2 e Formula 3. Se nella massima serie automobilistica è sempre stato così, nel Motomondiale, viceversa, coloro che si imponevano nelle varie categorie si sono sempre fregiati del titolo di campioni del mondo, venendo inseriti, a tutti gli effetti, nell’albo d’oro.

Secondo quanto riportato da “El Periodico“, Marc Marquez lo festeggerà con magliette celebrative con il #1 ma non con il #9, dal momento che Liberty Media ha dato indicazione alle televisioni, ma anche a squadre e piloti, di concentrarsi esclusivamente sulla MotoGP, senza dare troppo spazio alle altre classi. Il #7 non sarà utilizzato da Marc, in quanto lo sfruttò già nel 2018, quando vinse il suo settimo titolo assoluto, in quinto in top class. La decisione di Liberty Media è destinata a far discutere, perché così si rischiano di escludere dalla storia campioni come Max Biaggi, Daniel Pedrosa, Angel Nieto e molti altri campioni del mondo delle classi minori, che nella categoria regina non riuscirono a vincere il titolo.