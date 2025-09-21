Arriva la mazzata dell’ex MotoGP a Valentino Rossi: c’è di mezzo anche Pecco Bagnaia

Il 2025 è stato l’anno più difficile della carriera di Pecco Bagnaia, ed a parere di un ex MotoGP, anche Valentino Rossi ha qualche responsabilità in ciò che è accaduto. Ecco il motivo.

La MotoGP si avvicina a grandi falcate al Gran Premio del Giappone, in programma a Motegi il prossimo fine settimana. Marc Marquez si prepara a festeggiare il nono titolo mondiale della sua carriera, ed avrà il match point nella gara di domenica, ma non nella Sprint Race del sabato. L’unico ancora in corsa, a livello puramente matematico, è suo fratello Alex, autore di una stagione brillante, ed ormai quasi vice-campione del mondo. Pecco Bagnaia è fuori dai giochi da tempo, avendo vissuto la peggior stagione della propria carriera.

Il tre volte campione del mondo, dopo la cocente sconfitta dello scorso anno patita contro Jorge Martin, non è mai stato della partita, ed ora vede a rischio anche la terza posizione nel mondiale piloti, dal momento che Marco Bezzecchi, in sella ad un’Aprilia sempre più versatile e competitiva, è staccato di soli 8 punti da Bagnaia. Ed alla viglia di Motegi è arrivata una frecciata a Valentino Rossi sul comportamento che sta tenendo con lo stesso Pecco.

Valentino Rossi, per Xaus dovrebbe aiutare di più Bagnaia

Nel corso del podcast “Duralavida“, l’ex MotoGP Ruben Xaus ha mandato una frecciatina a Valentino Rossi, reo, a suo modo di vedere, di non offrire il giusto supporto ad un Pecco Bagnaia in grave difficoltà in questo momento: “Dobbiamo partire da un presupposto, ovvero che noi non sappiamo assolutamente come stanno andando realmente le cose e che vogliamo il bene di Bagnaia. Quello che però posso percepire è che vedo Pecco molto solo, mi aspetterei un sostegno più evidente da parte di Valentino Rossi. Dal mio punto di vista, se fosse con costanza al suo fianco ne potrebbe beneficiare molto a livello emotivo“.

Xaus ha poi aggiunto: “Non so, ovviamente, come viene gestita la VR46 Rider Academy, ma in questa situazione vedo Bagnaia molto solo“. Assieme a Xaus, nel sopracitato podcast, era presente anche Jorge Lorenzo, che ha rincarato la dose e spezzato una lancia nei confronti del tre volte campione del mondo: “Sono d’accordo sul fatto che Valentino con il suo supporto potrebbe aiutare Pecco. Io sono dalla sua parte perché tutti i piloti hanno vissuto una situazione di questo tipo, ad esempio, il mio 2019 con la Honda mi ha portato al ritiro. Non sta facendo una grande stagione, ma lui è un campione ed ha la forza per poterne uscire“.