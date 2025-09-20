Marquez svela finalmente la verità sulla Ducati: le sue parole dopo i test lasciano increduli i tifosi

Marc Marquez è ormai ad un passo dalla conquista del nono titolo mondiale in carriera, che verosimilmente arriverà a Motegi. Nel corso del test di Misano, ha provato due pacchetti diversi per poi raccontare le proprie sensazioni.

Dopo aver vinto una vera e propria battaglia contro Marco Bezzecchi in quel di Misano, Marc Marquez avrà il primo match point mondiale al Gran Premio del Giappone, in programma a Motegi la prossima settimana. Va specificato che il nativo di Cervera, dopo la caduta del sabato in terra romagnola, non potrà chiudere i conti nella Sprint Race nipponica, ma dovrà per forza di cose attendere almeno la gara domenicale.

Come da Marc stesso ripetuto più volte, non è importante dove vincerlo, ma riuscire a farlo senza pressioni e senza rischiare troppo. Certo è che vincere il primo titolo su una Ducati proprio a casa della Honda rappresenta una sorta di smacco alla squadra con cui ha vinto tutto, e che prima di tutto ha creduto in lui, ma è il destino che ha prodotto questa possibilità. Dopo il test di Misano della giornata di lunedì, Marquez ha dato dei feedback interessanti, relativi alla comparazione svolta tra il pacchetto aerodinamico di quest’anno e quello della passata stagione.

Marquez, stesso tempo con il pacchetto 2024 e quello 2025

Marc Marquez non ha certo voluto provare la prestazione assoluta, chiudendo il test di Misano in sesta posizione, girando in 1’30”871, chiudendo al sesto posto. Il nativo di Cervera ha raccontato le proprie sensazioni a fine giornata: “Abbiamo provato diversi forcelloni, questa è stata la grande novità, mentre il resto erano cose che avevamo già provato. Per il momento, andremo avanti con la nostra base, fino a quando non raggiungeremo il nostro obiettivo principale. Una volta fatto, saremo più flessibili“. Citando l’obiettivo principale, il nativo di Cervera di casa Ducati si è ovviamente riferito al titolo mondiale, che è ormai ad un passo.

Marquez ha inoltre provato il pacchetto aerodinamico attuale con quello montato nella prima parte di stagione, che era di origine 2024, ottenendo lo stesso tempo. Ciò significa che, a livello di performance, la differenza non è così evidente: “Abbiamo provato diversi tipi di pacchetti aerodinamici, quello che abbiamo usato nella prima parte di stagione e quello attuale, così da definire la base di partenza per i test di Valencia. Non ho trovato differenze sostanziali tra il pacchetto aero 2024 e quello 2025, perché ho fatto lo stesso tempo con entrambi i tipi. Ho fatto 31″0 sia con l’uno che con l’altro. Sono pacchetti diversi, perché uno è più veloce in curva, l’altro più stabile in frenata, ma funzionano bene tutte e due“.