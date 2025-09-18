Dacia propone la promo sul modello più venduto: boom di ordini in Italia

Il marchio romeno continua a cavalcare il successo con una proposta che attirerà l’attenzione degli italiani. L’offerta è da cogliere al volo per un risparmio tangibile.

Gli italiani devono stare attenti a ogni euro in una fase di profonda crisi. Il mercato dell’auto sta diventando sempre più caro e Dacia mette tutti d’accordo con modelli affidabili ed economici. Il marchio romeno negli ultimi anni ha educato la sua clientela ad avere molto spendendo relativamente poco, il giusto. Una filosofia che ha già dato molti frutti, basti vedere sulle nostre strade italiane quante auto a marchio Dacia girino. Un trend che non ha flessioni e addirittura anticipa le stagioni.

La Spring è arrivata per ampliare la scelta dei clienti e mette il buon umore già dal nome. In uno scenario apocalittico dove le Case costruttrici arrancano o sopravvivono a fatica grazie a situazioni debitorie o joint venture che hanno il sapore e l’odore dell’unione di più brand in difficoltà, Dacia è riuscita negli anni ad attraversare la tempesta senza essere sporcata da crisi aziendali, tutt’altro.

Per la Casa rumena sono i numeri a parlare, i fatti, la Sandero si è confermata una delle auto più vendute d’Europa, in particolar modo alle nostre latitudini. Nel primo semestre del 2025 risulta il modello più ricercato con ben 26.150 immatricolazioni. I grandi numeri non si fermano qui, la Jogger si posiziona al primo posto tra gli MPV e Station Wagon, mentre la piccola elettrica Spring si aggiudica la vetta nel segmento A electric.

La promo di Dacia

Spring è l’auto che mancava, profuma di nuovo, e di primavera. Un’utilitaria adatta a tutto e tutti, con una lunghezza da 370 cm, una larghezza da 158 cm e un’altezza da 152 cm, il che le permette di essere omologata per quattro persone. Praticità, versatilità e dimensioni contenute fanno della Spring l’auto giusta per affrontare il caos e la giungla di città.

Alzando il cofano troviamo un propulsore da 45 cavalli, un motore onesto, pulito, capace di toglierci dall’impiccio in ogni situazione. Dacia sbaraglia la concorrenza con una offerta appetibile che mette tutti d’accordo: 14.900 euro. Un prezzo concorrenziale che mette KO la concorrenza che resta a guardare i successi popolari di tutta la gamma che sta riempendo il mercato europeo. Dacia Spring non è mai stata così alla portata di tutti.