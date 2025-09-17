Il SUV a GPL che tutti gli italiani amano: consumi top e look moderno, anche Dacia trema

In un mondo termico sempre più caro al distributore e con alternative elettrificate dai costi proibitivi sul mercato sta attirando le attenzioni un SUV italo-cinese a GPL dal prezzo interessante.

Il vantaggio di avere una memoria storica e un po’ di vita già alle spalle è anche quello di ricordare i cambiamenti e le trasformazioni in un settore. Il settore auto è ad un bivio, tra motori elettrici e altri propulsori spinti da idrogeno o GPL.

Le Case costruttrici spinte e sollecitate da un principio della domanda sempre più pressante hanno spostato prima l’attenzione e poi la produzione su auto sempre più grandi, totali nell’uso: i SUV. Da più di trent’anni da Oriente ad Occidente i SUV invadono letteralmente le strade con proporzioni a volte imbarazzanti. Voglia di avventura, esigenze di spazio, famiglie allargate, gli Sport Utility Vehicle sono pronti a tutto ed il Giappone ha creato la prima concorrenza a marchi storici come Land Rover e Jeep, regine incontrastate del fuoristrada.

Gli anni passano, i cambiamenti arrivano, e nuove Case costruttrici cinesi hanno partorito novità a prezzi piccoli per tutte le tasche. Dalla Paese del Dragone Rosso, con un prodotto molto interessante, partendo proprio dal prezzo, uno dei SUV a GPL più economici ed imponenti del momento è la DR 5.0, un colosso della strada con misure da vera big: lungo 4,32 metri, largo 1,83 metri ed alto 1,67 metri, con un bagagliaio capiente e funzionale.

Le caratteristiche della DR 5.0

Sotto il cofano c’è un 4 cilindri da 1.498 cc di cilindrata, con potenza massima di 114 cavalli, che spinge questo bisonte ben oltre i limiti consentiti dal codice della strada. Il prezzo la nota più interessante dicevamo: a 21.900 euro, la versione GPL, una offerta imperdibile che posizione la DR in diretta concorrenza con la sua omologa della rumena Dacia.

L’auto che è un po’ la sintesi del piacere di guida su strada e fuori, ha un disegno molto gradevole con un bel frontale a grata a nido d’api. E’ possibile scoprirla presso le Concessionarie per apprezzarne le qualità tecniche ed estetiche. Non lasciatevela solo raccontare.