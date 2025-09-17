Il SUV a GPL che tutti gli italiani amano: consumi top e look moderno, anche Dacia trema

di

In un mondo termico sempre più caro al distributore e con alternative elettrificate dai costi proibitivi sul mercato sta attirando le attenzioni un SUV italo-cinese a GPL dal prezzo interessante.

Il vantaggio di avere una memoria storica e un po’ di vita già alle spalle è anche quello di ricordare i cambiamenti e le trasformazioni in un settore. Il settore auto è ad un bivio, tra motori elettrici e altri propulsori spinti da idrogeno o GPL.

Il SUV a GPL
SUV italo-cinese a GPL – Tuttomotoriweb.it

Le Case costruttrici spinte e sollecitate da un principio della domanda sempre più pressante hanno spostato prima l’attenzione e poi la produzione su auto sempre più grandi, totali nell’uso: i SUV. Da più di trent’anni da Oriente ad Occidente i SUV invadono letteralmente le strade con proporzioni a volte imbarazzanti. Voglia di avventura, esigenze di spazio, famiglie allargate, gli Sport Utility Vehicle sono pronti a tutto ed il Giappone ha creato la prima concorrenza a marchi storici come Land Rover e Jeep, regine incontrastate del fuoristrada.

Gli anni passano, i cambiamenti arrivano, e nuove Case costruttrici cinesi hanno partorito novità a prezzi piccoli per tutte le tasche. Dalla Paese del Dragone Rosso, con un prodotto molto interessante, partendo proprio dal prezzo, uno dei SUV a GPL più economici ed imponenti del momento è la DR 5.0, un colosso della strada con misure da vera big: lungo 4,32 metri, largo 1,83 metri ed alto 1,67 metri, con un bagagliaio capiente e funzionale.

Le caratteristiche della DR 5.0

Sotto il cofano c’è un 4 cilindri da 1.498 cc di cilindrata, con potenza massima di 114 cavalli, che spinge questo bisonte ben oltre i limiti consentiti dal codice della strada. Il prezzo la nota più interessante dicevamo: a 21.900 euro, la versione GPL, una offerta imperdibile che posizione la DR in diretta concorrenza con la sua omologa della rumena Dacia.

SUV DR 5.0
SUV DR 5.0 (media press) Tuttomotoriweb.it

L’auto che è un po’ la sintesi del piacere di guida su strada e fuori, ha un disegno molto gradevole con un bel frontale a grata a nido d’api. E’ possibile scoprirla presso le Concessionarie per apprezzarne le qualità tecniche ed estetiche. Non lasciatevela solo raccontare.

Gestione cookie