Fiat regala la sua elettrica più amata a una cifra sorprendente: con gli incentivi è un vero affare, viene meno della Topolino

Vi entusiasma l’idea di guidare una utilitaria elettrica e vi attira un modello Fiat? C’è una straordinaria possibilità di acquistare la 500 full electric a un prezzo irripetibile.

La Commissione europea con le sue normative invita, si fa per dire, ad una transizione elettrica adducendo ragioni assai valide ma a volte non considera la diversità da Paese a Paese di possibilità economiche e di spazio per l’installazione di colonnine di ricarica sufficienti per i cittadini possessori di auto a pile. La transizione in un Paese come l’Italia non sta andando nel modo sperato, di fatti l’Italia ha tra i parchi auto più vetusti d’Europa.

La ragione principale che spinge molte famiglie a conservare la vecchia auto anche in dispetto dei divieti di circolazione, è l’aspetto economico e il costo di listino alti anche di una semplice utilitaria EV. A parità di segmento un auto termica ha un prezzo assai più basso di una elettrica, una durata superiore e una tenuta sul mercato dell’usato forte. Questa come altre motivazioni, hanno spinto molti italiani a posticipare l’acquisto di un auto nuova, con un rallentamento delle vendite da parte delle Case costruttrici.

Fiat, offerta per la 500 elettrica

Il Gruppo Stellantis che sta vivendo da circa 2 anni un periodo di crisi, punta su modelli, a volte snaturati nel DNA, ma che hanno ancora un certo appeal sugli italiani, parliamo della FIAT 500. L’auto che ha messo alla guida milioni di italiani e di generazione in generazione ha cambiato forma e propulsori sotto il cofano. Per ora la versione elettrica ha fatto registrare numeri deludenti. Il costo dei tre diversi allestimenti – Action, Passion e Icon – non sono bassi, tutt’altro.

Scopriamo insieme quest’ auto e i relativi incentivi che la rendono, oggi, appetibile sul piano della valutazione d’ acquisto. La FIAT 500 Action con motore anteriore da 95 CV ha una autonomia di 180 km. I nuovi Ecobonus permettono un forte sconto sul prezzo finale: con gli incentivi scende di 11.000 euro, a cui vanno aggiunti 2.000 euro di sconto FIAT e ad ulteriori 950 euro di sconto in caso di finanziamento. La city car elettrica si potrà avere a 9.950 euro.

La 500 full electric può essere tua con anticipo 0 euro, importo totale del credito 10.221 euro. Sono 36 le rate: 35 rate da 66 euro e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 10.319 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro (TAN fisso 5,99%, TARG 9,29%). Previsto un addebito del costo di 0,1 euro a km nel caso di chilometraggio massima oltre i 30.000 km.