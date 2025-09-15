Jorge Lorenzo finisce nei guai, ora denuncia tutto: per lui è un vero disastro

Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo nel Motomondiale e tre volte in MotoGP, ha subito una truffa in Italia, ed ha deciso di raccontare a tutti la propria versione dei fatti. Ecco cosa è accaduto.

Una delle più grandi leggende viventi della storia della MotoGP è senza dubbio Jorge Lorenzo, campione del mondo in top class nel 2010, nel 2012 e nel 2015, sempre in sella alla Yamaha. In precedenza, il rider maiorchino aveva portato a casa due mondiali in classe 250 con l’Aprilia, nel biennio 2006-2007, dimostrando sin da subito di essere un fenomeno fuori dal comune. Jorge ha scritto la storia della classe regina, regalandoci sfide epiche con Valentino Rossi, ma anche con Dani Pedrosa e Marc Marquez.

Il suo ritiro fu, se vogliamo, anche prematuro, ed arrivò alla fine del 2019, dopo una stagione terribile alla Honda che fu costellata da infortuni. Da quel momento in avanti, Lorenzo è diventato imprenditore, ed aveva acquistato anche una ruota panoramica a Vieste, in Puglia, un luogo molto frequentato per le vacanze degli italiani e non solo. Tuttavia, Jorge ha subito una vera e propria truffa in relazione a questa attività, come ha raccontato a Canale 5 nei giorni scorsi, in occasione del programma “Dentro la notizia“. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Lorenzo, il racconto della truffa alla ruota panoramica di Vieste

Prima che il programma sopracitato andasse in onda, Jorge Lorenzo aveva spiegato la situazione con un lungo post sul proprio profilo Instagram, concludendo con una frase molto dura: “Ciò che sta accadendo è surreale, non andate su quella ruota panoramica“. In seguito, il cinque volte campione del mondo ha detto: “Ho costituito una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata un milione e quattro tra IVA e tutto il resto, ho fatto anche un contratto di affitto per quattro anni“.

Lorenzo è poi entrato nei dettagli della truffa: “Purtroppo, mi sono fidato della persona sbagliata a livello di investimenti, perché io lo ritenevo un vero amico. Il patto era che in questi quattro anni di contratto, lui mi avrebbe dovuto dare un canone mensile per questo affitto della ruota panoramica, ma ha iniziato ad darmeli in ritardo, ogni volta più tardi di quella precedente. Hop ricevuto l’ultimo euro a settembre di un anno fa. Il debito ammontava a ben 200.000 di euro dopo tutti questi mesi in cui lui non mi ha pagato affatto. A settembre 2024 ho proceduto per una denuncia penale e civile, ma la sua intenzione era di prendere i soldi senza pagarmi. Ed il valore della ruota, che nel frattempo invecchia, scende sempre di più ogni giorno che passa“.