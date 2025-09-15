Era più spietato Valentino Rossi o Marc Marquez? Zitti tutti, parla Sete Gibernau

Da buon connazionale l’ex pilota della classe regina ha elogiato Marc Marquez, senza dimenticare il killer instinct di Valentino Rossi.

Paragonare due mostri sacri del motociclismo come Valentino Rossi e Marc Marquez è un’operazione complessa anche per i team principal che li hanno gestiti. Sono due leggende che, pur incrociandosi in pista, sono appartenuti a due epoche molto diverse a tal punto che il giovane spagnolo, nel 2015 non si riusciva a capacitare di come un trentaseienne fosse ancora in lotta per un titolo mondiale. Quell’annata è ricordata per i veleni di Malesia ma ha raccontato anche di un testa a testa su alcune tappe che avrebbe meritato di essere goduto a parità di età e di moto.

Marc Marquez rientrerà a breve nella ristretta cerchia, insieme a Stoner e Rossi, di piloti in grado di vincere su due moto diverse in MotoGP. Lo spagnolo ha preferito la gloria ai soldi della Honda, pur scegliendo la strada più facile. Il numero 93 ha lasciato una barca che stava per affondare per ricominciare in sella alla moto più forte in griglia. Una scelta che ha pagato, dopo l’anno di apprendistato in Gresini, a causa anche della mancanza di un vero competitor. Pecco Bagnaia è stato surclassato nel 2025 dall’asso di Cervera.

Valentino Rossi disse addio a una Honda al top per riportare sul tetto del mondo la Yamaha dopo tantissimi anni. Sfruttava più l’aspetto mentale, essendo fenomenale nei mind game e facendo leva sul suo carisma davanti alle telecamere. Una icona per tutti i centauri e Marc, inizialmente, era anche un suo fan. Proprio da questa ossessione è nata una rivalità e un’antipatia che non sarà mai sanata. Valentino Rossi ritiene responsabile Marquez di avergli fatto perdere il decimo mondiale, dimenticando il fallo di reazione che causò la penalità a Valencia.

L’ammissione di Sete Gibernau su Valentino Rossi e Marc Marquez

Lo spagnolo ha corso in anni d’oro contro il Dottore. Sete, in una intervista rilasciata sul magazine spagnolo AS, ha dichiarato: “Non c’è molto da dire su Marquez, perché i fatti bastano. Se si analizzano i fatti, si ha una risposta per chiunque. I suoi numeri non sono soggetti a nulla; sono una realtà, e dobbiamo ammirarli e goderceli finché lui vorrà essere qui”.

Il migliore della storia per Sete Gibernau? “Oh, non lo so. È difficile, ma quello che è chiaro è che devi essere il migliore del tuo tempo. Tutto dipende da chi risponde. Ci sono alcuni fatti inconfutabili, e per il resto, ci saranno quelli che sono più fan di Marc e più fan di Valentino“. Chiunque abbia mai dubitato del talento di Marc e di Valentino non capisce granché di Motorsport.