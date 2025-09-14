Melandri e quell’ammissione su Marc Marquez: se ne stanno accorgendo tutti solo ora

L’ex pilota della MotoGP e della Superbike Marco Melandri ha sottolineato l’immensa capacità di Marc Marquez. Scopriamo il suo punto di forza.

Marc Marquez ha preso una scelta che nel mondo attuale dove contano solo i soldi, probabilmente, avrebbero preso pochi sportivi. Dopo essere diventato una leggenda del Motorsport in sella alla Honda, lo spagnolo ha preferito rimettersi in gioco superati i 30 anni in una nuova realtà. La RC213V non era più una moto in grado di vincere Gran Premi e la Ducati il punto di riferimento, ma accettare il compromesso di un team satellite e stracciare un accordo faraonico con i giapponesi per fare qualche passerella in pista non era scontato.

In Honda son rimasti spiazzati dalla scelta del catalano e hanno virato su Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi. Marc ha riprovato dopo anni difficili, conditi da infortuni e lunghe riabilitazioni, il gusto della vittoria nel team Gresini Racing. Nel 2025 è rinato più forte di prima, diventando il primo pilota della storia della Ducati a ottenere 7 vittorie di fila nelle sfide domenicali, 15 se consideriamo anche le Sprint Race.

Un successo dietro l’altro che lo porteranno a breve a conquistare il nono riconoscimento iridato della sua carriera, agganciando Valentino Rossi. Per la costanza, la determinazione, il talento e il coraggio Marc Marquez merita questo traguardo. La Ducati gli ha messo a disposizione anche una GP25 che nelle mani degli altri colleghi appare tutt’altro che perfetta. La differenza la sta facendo il 32enne.

Il commento di Melandri su Marc Marquez

Il ravennate non ha dimenticato il livello spaventoso delle leggende della MotoGP. Forse nella griglia attuale Macho avrebbe detto la sua. “Sono sempre stato convinto che dal 2013 vincesse con una moto nettamente inferiore, ma solo dopo l’infortunio tutti se ne sono resi conto – ha confessato Melandri come riportato sulle colonne di Motosan.es – Nel team Gresini Racing aveva una moto ben lontana da quelle ufficiali, come dimostrano i progressi di Alex quest’anno. Marc ha sempre avuto fame di successi, e in questi anni in cui non ha potuto lottare per la vittoria, quella fame non ha fatto che crescere“.

“Bagnaia? Lui ha difficoltà in frenata perché Marc ha uno stile completamente diverso, riesce sempre a tenere la ruota posteriore incollata a terra […] Può certamente migliorare, ma Marquez è su un altro livello in questo momento“, ha concluso Melandri.