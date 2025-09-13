MotoGP GP Misano, Sprint Race: Bezzecchi trionfa, Marquez cade e Bagnaia è sempre più in caduta libera

La MotoGP torna in Italia per l’appuntamento di Misano, e la Sprint Race vede trionfare Marco Bezzecchi, che precede Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Cade Marc Marquez mentre Pecco Bagnaia è lontanissimo.

A Misano si celebra un grande risultato per i colori italiani, dato il successo di Marco Bezzecchi su Aprilia nella Sprint Race. Il rider romagnolo, partito dalla pole position, ha condotto autorevolmente i primi giri, per poi arrendersi al sorpasso di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è però caduto pochi istanti dopo essere salito al comando, riportando così uno 0 in classifica e spianando la strada al successo del nostro “Bez”.

La seconda posizione è appannaggio di Alex Marquez, in sella alla Ducati del Gresini Racing. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio, seguito a ruota da Franco Morbidelli, mentre la KTM di Pedro Acosta è in quinta posizione. Peccato anche per Fabio Quartararo, che dopo la super qualifica è caduto nei primi giri. Sesto in rimonta Fermin Aldeguer davanti alla Honda di Luca Marini, che continua a crescere a vista d’occhio. Jorge Martin è ottavo davanti a Raul Fernandez, che ha chiuso la zona punti. Pecco Bagnaia è sempre più una comparsa e non è andato oltre un mesto 13esimo posto.

MotoGP, Marquez Cade e Bagnaia chiude fuori dai punti.

Seconda pole position stagionale per Marco Bezzecchi, al top nelle qualifiche di Misano in sella all’Aprilia, davanti alla Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez. Il vincitore di Barcellona è l’unico alfiere della casa di Borgo Panigale in prima fila, davanti alla Yamaha di un eroico Fabio Quartararo, autore dell’ennesimo miracolo in qualifica. Quarto Marc Marquez, mentre Pecco Bagnaia parte solamente dall’ottava casella, dopo un fine settimana sicuramente migliore rispetto agli ultimi.

Al via scatta fortissimo Marc che sale subito in seconda posizione, alle spalle di Bezzecchi e davanti ad Alex. Quartararo cade al quinto giro mentre era al quarto posto, un gran peccato visto che stava tenendo un buon ritmo. Marquez inizia a farsi sotto nei confronti di Bezzecchi, riproponendo così un duello che abbiamo già visto diverse volte quest’anno. Il passo del leader del mondiale, come previsto, è decisamente diverso.

Al sesto giro, poco prima di metà gara, Marquez passa in testa liberandosi di Bezzecchi, e riuscendo a prendere subito il largo. La gioia è effimera per il nativo di Cervera, che cade a terra ritrovandosi costretto al ritiro. Vergognoso il boato che si è levato dalle tribune, con tanto di fischi all’indirizzo dello spagnolo. Giornata difficile per il team ufficiale Ducati, dal momento che Pecco Bagnaia si conferma impalpabile, partendo male e crollando in classifica ben lontano dalla zona punti.

Alex tenta di farsi sotto nei confronti di Bezzecchi, il quale però risponde imprimendo un passo insostenibile per lo spagnolo. Sotto alla bandiera a scacchi, l’italiano trionfa in sella all’Aprilia, davanti ad Alex che recupera qualche punta al fratello Marc. Il duello tra i due della VR46 si conclude a vantaggio di Fabio Di Giannantonio, che precede Franco Morbidelli e Pedro Acosta. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.