Disastro Stellantis, ancora richiami per i modelli elettrici: problema tecnico gravissimo

Il Gruppo Stellantis deve affrontare l’ennesimo richiamo per un motivo preoccupante. Non è la prima volta nel 2025.

Situazione sempre più pesante per il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA che vanta tantissimi marchi in crisi. Per una volta non parleremo di fatturati negativi, ma di problemi tecnici che stanno limitando il successo di una regina della gamma Jeep.

Il brand americano, seguendo il diktat green, si è lanciato in proposte elettrificate che non sono piaciute ai puristi. Quando poi sopraggiungono anche avarie tecniche allarmanti la frittata è fatta. La Wagoneer S, primo veicolo elettrico full electric, è stato richiamato. Secondo la documentazione pubblicata dalla National Highway Traffic Safety Administration americana, alcuni esemplari del Model Year 2025 sono stati realizzati con un difetto.

Una ristretta cerchia di unità avrebbe le barre trasversali errate. La casa automobilistica ha ammesso che nei veicoli sospetti sono state montate staffe di rinforzo errate, una condizione che limita la distribuzione del carico previsto. In caso contrario, il rischio di lesioni in caso di incidente risulta maggiore, mettendo a serio rischio la sicurezza degli occupanti. 68546268AA è il codice del gruppo trave del cruscotto, fornito da Kirchhoff Automotive USA. Le Jeep con il difetto sono state assemblate il ​​31 gennaio 2025.

Jeep corre ai ripari

Il marchio americano, al di là delle responsabilità, ha violato i principi di conformità dello standard federale 208 sulla sicurezza dei veicoli a motore. Le auto con il difetto tecnico dovranno ripassare tra le mani dei tecnici che provvederanno al montaggio di una traversa per cruscotto con le staffe di rinforzo appropriate. L’operazione è gratuita e ci mancherebbe che fosse stata a carico degli sfortunati clienti che hanno acquistato i veicoli interessanti. Verranno avvisati entro il 24 ottobre 2025.

Un brutto d’anno d’immagine in una fase già delicata negli Usa per il marchio americano. L’hype per le EV è crollato e Stellantis dovrà cambiare strategia, rimpolpando la gamma anche di Dodge e RAM. La Jeep Wagoneer S ha un costo che supera i 65.000 dollari.