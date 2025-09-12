Il nuovo SUV di Jeep a prezzo di una Dacia Sandero: viene quasi svenduto, promo senza precedenti

Per continuare a cavalcare l’hype, Jeep ha deciso di promuovere in offerta il suo SUV più amato a una cifra sorprendente.

Il mercato globale dell’automobile chiede a gran voce alle Case costruttrici auto spaziose e comode per tutta la famiglia, auto totali, valide su strada e in fuoristrada, in una sola parola SUV. A partire dagli anni ’90 in poi, il mercato degli Sport Utility Vehicle ha conosciuto un’ascesa inarrestabile, conquistando il cuore dei clienti ed ancora oggi sono al primo posto nei desideri degli italiani.

La risposta dei produttori, Gruppo Stellantis compreso, è Jeep. Il marchio storico è nell’immaginario collettivo sinonimo di avventura e affidabilità, oggi la gamma si amplia con modelli innovativi e tecnologici, a batterie, nel pieno rispetto delle normative europee.

Il successo della Jeep Avenger

Il nuovo SUV di Jeep, lo si può acquistare a prezzo di saldo, scopriamo questa imperdibile offerta. La Jeep Avenger è il SUV compatto più amato dagli italiano ed è proposto anche in versione elettrica. Con una autonomia di 400 Km e la sua convenienza dal punto di vista dei consumi, con i suoi 15 kWh di media ogni 100 km percorsi, è l’ideale per gite fuori porta e un uso quotidiano.

Chi l’acquista infatti potrà avere uno sconto di ben 18.000 euro su quello che è il prezzo di listino. Una promozione messa a disposizione da Jeep (che offre ai clienti un bonus di 9.000 euro), ma anche degli incentivi statali che nelle prossime settimane garantiranno un nuovo impulso per il rinnovamento del parco auto circolante e che permetteranno di acquistare con un incentivo sino a 9.000 euro i veicoli elettrici per chi ha un reddito inferiore ai 40.000 euro. Una possibilità in più per rottamare la vecchia auto. La Jeep Avenger, che al listino ha un prezzo di 42.000 euro, potrà essere acquistata al costo di appena 24.000 euro. Un passo comodo ma veloce verso la transizione ecologica per guidare un modello di Jeep giovane e bello da vedere. Potete scoprire la gamma e le offerte presso le migliori concessionarie.