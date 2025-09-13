Bagnaia di nuovo sotto accusa? Arrivano le parole di Dall’Igna che fanno temere il peggio

Pecco Bagnaia non è andato oltre il settimo posto a Barcellona, arrivato dopo una buona rimonta. La sua prestazione lascia però a desiderare, e Luigi Dall’Igna non ha nascosto la propria delusione per le sue difficoltà.

Una stagione che peggiore di questa non poteva essere quella che Pecco Bagnaia sta vivendo sulla propria pelle, costretto a combattere con una Ducati che proprio non gli va a genio. Il tre volte campione del mondo non è mai stato in grado di dar battaglia a Marc Marquez, non che ci fossero dubbi in tal senso vista la differenza di talento tra i due. Eppure, alla vigilia della tappa di Misano, nessuno avrebbe potuto scommettere su un gap di 250 punti tra i due, con Pecco già matematicamente tagliato fuori dalla contesa iridata.

Come se non bastasse, Bagnaia sta incassando una durissima lezione anche da Alex Marquez, che dopo il successo di Barcellona ha rinforzato la seconda posizione nel mondiale con 67 lunghezze di margine sul rivale, ed è ormai sempre più vicino a laurearsi vice-campione del mondo. Insomma, una situazione di crisi nera quella che il rider nativo di Chivasso sta vivendo, e la Ducati non può certo continuare a far finta di non vedere.

Bagnaia, Dall’Igna deluso dalle sue problematiche

Intervistato da “GPOne.com“, Luigi Dall’Igna, gran capo di casa Ducati, si è detto poco felice delle difficoltà che Pecco Bagnaia continua a sperimentare sulla Desmosedici GP25: “Sono molto contento di quello che sta facendo Marquez, ma allo stesso tempo, vedere un pilota di punta come Pecco soffrire in questo modo non può rendermi felice. Le sensazioni di Pecco in questo momento non sono purtroppo le stesse dello scorso anno, e questo è il motivo principale delle sue deludenti performance. Ci stiamo lavorando e crediamo in lui, così come lui crede in noi. Siamo tutti esseri umani e capita che a volte non ci comportiamo come ci si può aspettare“.

Mentre Marc Marquez ha perfettamente tra le mani la Ducati Desmosedici GP25, Bagnaia rema in ogni week-end: “La GP25 non è un’evoluzione della GP24, ma una combinazione di componenti che trasformano quest’ultima nella moto di quest’anno. Il motore è leggermente diverso, ma sono differenze dovute all’affidabilità e non alle prestazioni. Le differenze sono molto piccole. Pecco fa fatica con questa moto, mentre Marc va fortissimo da Aragon, quando abbiamo cambiato il set-up ed ora ne è molto contento, ha molta fiducia in lei“.