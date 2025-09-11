Elkann sta per vendere ancora: arriva l’allarme che scuote Exor

Il numero 1 del Gruppo Stellantis, John Elkann, starebbe prendendo delle decisioni audaci in una fase in cui alcuni rami delle sue aziende non viaggiano a gonfie vele.

John Elkann ha intenzione di razionalizzare il suo portfolio aziendale, cedendo le quote minoritarie di realtà che non hanno fatto segnare dei numeri top. Per holding come Exor i target sono elevatissimi e, in una fase di crisi generale, occorre stare molto attenti alle dinamiche industriali. Forse è una delle epoche con i più elevati tassi di rischio. Il motivo? Il mercato attuale è instabile e quello che sembra volare in un certo periodo poi finisce per scivolare nel baratro poco dopo. Tutto viaggia sulla lama di un rasoio e i super ricchi, furbamente, tendono a non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Immaginatevi se, con la crisi attuale dell’automotive, la famiglia Agnelli-Elkann avesse investito solo nei marchi nostrani. Nessun brand italiano sta viaggiando a gonfie vele, se non quelli di lusso. Ricordiamo che John Elkann è anche il Presidente della Ferrari, dopo la scomparsa prematura di Sergio Marchionne. Quest’ultimo era stato un uomo decisivo per le sorti di FCA, credendo che dall’unione di più brand potessero nascere delle alleanze profittevoli.

Il risvolto di questa medaglia è che il car market è in continua flessione proprio perché vengono prodotte auto sempre più simili tra loro su piattaforme comuni. John Elkann sembrerebbe pronto per la cessione delle quote di una azienda britannica. In più di una occasione le mosse dell’amministratore delegato di Exor sono state criticate.

La mossa di John Elkann

Come annunciato sul portale CalcioeFinanza, John Elkann e Exor starebbero formalizzando con l’azienda CVC Capital l’accordo di cessione delle quote di Lifenet Healthcare, una azienda fondata nel 2018 da Nicola Bedin. Exor potrebbe vendere il 45% del capitale sociale, praticamente il suo intero pacchetto per puntare su altri business.

Il fatturato dell’azienda sarebbe da oltre 400 milioni, mai i benefici e gli impatti della operazione sarebbero comunque minimi per la holding della famiglia piemontese. Gli analisti hanno spiegato che “il fair value di Lifenet a dicembre era di 80mn (<1% del NAV), ma rappresenta una semplificazione del portafoglio, razionalizzando le posizioni di minor dimensione. Lo sconto sul NAV di circa 168PS resta elevato (49%) anche se da oltre due mesi è sceso sotto il 50%. Ferrari rappresenta il 46%, Phlips il 12% e Stellantis il 10% del NAV”. Per questo i vertici di Exor sarebbero sono pronti a chiudere l’operazione con CVC Capital.