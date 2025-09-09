Marquez prova a fregare ancora Valentino Rossi: può sfilargli anche il “posto” in Ducati

di

I fratelli Marquez stanno dominando la scena in MotoGP, mettendo in ombra anche il lavoro svolto da Valentino Rossi nel suo team VR46.

I fratelli Marquez stanno dominando la scena nel 2025, oscurando i talenti italiani. Sarebbe dovuta essere una sfida accesa tra il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il Team Gresini Racing, ma grazie alle super performance di Alex la manager Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini, può godersi la seconda posizione nella classifica mondiale delle squadre.

Il dominio dei Marquez
La supremazia di Marc Marquez (Ansa) Tuttomotoriweb.it

Alex e Marc hanno fatto doppietta in numerose tappe, lasciando solo le briciole a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del team di Valentino Rossi. Sebbene il Diggia corresse sulla Desmosedici GP-25 ufficiale, il fratello minore di Marc Marquez lo ha surclassato sulla GP-24. In classifica lo spagnolo, grazie al secondo successo in MotoGP, è salito a quota 305, mentre Morbidelli e Di Giannantonio, reduci da un doppio ritiro al Montmeló, sono rimasti fermi a 161 punti. Sempre più vicino il rookie Fermin Aldeguer con 127 punti.

Il dominio dei Marquez

Marc aggancerà Valentino Rossi a quota nove mondiale tra pochissime settimane, probabilmente a Motegi. Inoltre, Alex sta surclassando entrambi i piloti del team VR46, oltre a Pecco Bagnaia, lanciando anche un chiaro messaggio alla dirigenza del team factory ufficiale.

Le parole su suo fratello Alex Marquez
Marc Marquez favorirà Alex? (Ansa) Tuttomotoiweb.it

Secondo il direttore tecnico Uccio Salucci, il confronto diretto con Marquez accentua ulteriormente le difficoltà: “La GP25 non dà grande feeling all’anteriore. Anche Di Giannantonio ha avuto gli stessi problemi a inizio anno. Ma Marquez è abituato a una Ducati complessa davanti, venendo dalla GP23, e per lui il salto è stato positivo. Pecco invece arriva dalla GP24, e con questa moto ha perso il feeling”.

Quindi i rider italiani hanno accusato il colpo, mentre Alex sta facendo faville e anche Aldeguer ha messo in mostra ottime performance per essere al primo anno in MotoGP. I risultati del team Gresini Racing potrebbero far perdere potere a Valentino Rossi che ha spinto per avere una GP25, diventando il team junior della Casa di Borgo Panigale dopo l’addio di Pramac. Ad oggi i risultati sorridono ai diretti competitor che stanno sfruttando al massimo il materiale tecnico messo a disposizione da Ducati. Nadia Padovani a Barcellona ha celebrato l’ex figliol prodigo Enea Bastianini, sul terzo gradino del podio, al fianco dei fratelli catalani.

Gestione cookie