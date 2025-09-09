Marquez prova a fregare ancora Valentino Rossi: può sfilargli anche il “posto” in Ducati

I fratelli Marquez stanno dominando la scena in MotoGP, mettendo in ombra anche il lavoro svolto da Valentino Rossi nel suo team VR46.

I fratelli Marquez stanno dominando la scena nel 2025, oscurando i talenti italiani. Sarebbe dovuta essere una sfida accesa tra il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il Team Gresini Racing, ma grazie alle super performance di Alex la manager Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini, può godersi la seconda posizione nella classifica mondiale delle squadre.

Alex e Marc hanno fatto doppietta in numerose tappe, lasciando solo le briciole a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del team di Valentino Rossi. Sebbene il Diggia corresse sulla Desmosedici GP-25 ufficiale, il fratello minore di Marc Marquez lo ha surclassato sulla GP-24. In classifica lo spagnolo, grazie al secondo successo in MotoGP, è salito a quota 305, mentre Morbidelli e Di Giannantonio, reduci da un doppio ritiro al Montmeló, sono rimasti fermi a 161 punti. Sempre più vicino il rookie Fermin Aldeguer con 127 punti.

Il dominio dei Marquez

Marc aggancerà Valentino Rossi a quota nove mondiale tra pochissime settimane, probabilmente a Motegi. Inoltre, Alex sta surclassando entrambi i piloti del team VR46, oltre a Pecco Bagnaia, lanciando anche un chiaro messaggio alla dirigenza del team factory ufficiale.

Secondo il direttore tecnico Uccio Salucci, il confronto diretto con Marquez accentua ulteriormente le difficoltà: “La GP25 non dà grande feeling all’anteriore. Anche Di Giannantonio ha avuto gli stessi problemi a inizio anno. Ma Marquez è abituato a una Ducati complessa davanti, venendo dalla GP23, e per lui il salto è stato positivo. Pecco invece arriva dalla GP24, e con questa moto ha perso il feeling”.

Quindi i rider italiani hanno accusato il colpo, mentre Alex sta facendo faville e anche Aldeguer ha messo in mostra ottime performance per essere al primo anno in MotoGP. I risultati del team Gresini Racing potrebbero far perdere potere a Valentino Rossi che ha spinto per avere una GP25, diventando il team junior della Casa di Borgo Panigale dopo l’addio di Pramac. Ad oggi i risultati sorridono ai diretti competitor che stanno sfruttando al massimo il materiale tecnico messo a disposizione da Ducati. Nadia Padovani a Barcellona ha celebrato l’ex figliol prodigo Enea Bastianini, sul terzo gradino del podio, al fianco dei fratelli catalani.