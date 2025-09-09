Marquez e la stoccata a Bagnaia: arriva una frase che non farà piacere a Pecco

Marc Marquez si è dovuto arrendere al fratello Alex in quel di Barcellona, e non potrà chiudere il mondiale a Misano. Al termine della gara, sono arrivate parole importanti che Pecco Bagnaia potrebbe non gradire.

Il fine settimana di Barcellona ha visto la fine dell’imbattibilità di Marc Marquez iniziata in quel di Aragon, ma la festa è rimasta in famiglia. Alex ha vinto la gara domenicale dopo aver buttato via la Sprint Race per una caduta, e la differenza in classifica è ora di 182 punti. Ciò significa che il #93 non potrà chiudere i conti a Misano, a casa di Valentino Rossi, ma dovrà aspettare almeno il Gran Premio del Giappone, previsto a Motegi il 28 di settembre. Il nativo di Cervera è stato dunque sconfitto da suo fratello, il primo a batterlo dopo tre mesi di dominio del leader iridato.

Il risultato catalano, unito alle difficoltà di Pecco Bagnaia che non riesce più ad avvicinare la zona podio, ha consentito ad Alex di ipotecare il titolo di vice-campione del mondo, con una differenza che è ormai di ben 68 punti a favore del rider del Gresini Racing. Alex è inoltre il primo a vincere due gare in questa stagione oltre al suo fratello, che ha totalizzato la bellezza di 10 affermazioni sino ad oggi. E lo stesso Marc si è complimentato con Alex.

Marquez, secondo Marc è stato Alex l’unico ducatista a batterlo

Marc Marquez ha commentato il week-end di Barcellona e la vittoria di suo fratello Alex: “La vittoria nella Sprint Race aveva avuto un sapore agrodolce per quello che era successo ad Alex, con la situazione che abbiamo in campionato dobbiamo goderci momenti come questo. Un secondo ed un primo posto da condividere con tuo fratello è sempre bello. L’abbiamo fatto ad Aragon al contrario, qui ha vinto ed è andato molto forte. Alex è molto veloce ed io su questo tipo di circuiti soffro di più, lui è molto bravo a sfruttare i miei punti deboli“.

I fratelli Marquez hanno dominato questa stagione, e Marc ha riconosciuto la grande crescita di suo fratello, mandando una bella frecciata agli altri piloti di casa Ducati, Pecco Bagnaia incluso: “Vedendo come è andata la stagione, Alex è stato l’unico pilota Ducati che è riuscito a battermi, è cresciuto davvero molto e va molto forte su tantissime piste“. La festa si completerà probabilmente a Motegi, dove Marc verosimilmente chiuderà i conti mondiali.