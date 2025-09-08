MotoGP, venduto lo storico team: nell’affare spunta il nome di un ex tecnico di F1

A causa della crisi e degli scarsi risultati una nota squadra della classe regina del Motomondiale cambierà proprietà con l’obiettivo di tornare grande.

La MotoGP nel 2027 potrebbe diventare molto più spettacolare di adesso. Oramai dal 2020 in top class domina la Ducati e non sembrano esserci spiragli di crescita per gli altri costruttori e soprattutto per i team satelliti. Le nuove cilindrate 850 cc, una aerodinamica semplificata e nuove gomme potrebbero sconvolgere gli equilibri attuali.

Chi crede nel boom della MotoGP sotto la gestione di Liberty Media è Guenther Steiner, l’ex team principal della Haas. Il team KTM Tech3 cambierà padrone e la questione è stata spiegata nel corso di una conferenza dal boss Carlos Ezpeleta e da Hervé Poncharal, proprietario storico di Tech3. La prima stagione in pista per la squadra oggi sotto il controllo della KTM fu quella del 1990 nella classe 250. Ai tempi i piloti del team correvano su Honda e Suzuki. La passione del fondatore della squadra ha creduto possibile il grande salto nella classe regina.

Nel 2001 il team francese decise di correre nella classe 500 con la Yamaha e con Jacque e Nakano in sella alla YZR500. Nel Gran Premio di Germania, il team ottenne il suo primo podio con la terza posizione raggiunta dal giapponese Nakano. Nel team Tech3 hanno corso piloti del calibro di Colin Edward, Andrea Dovizioso, Pol Espargaró, Johann Zarco e Pedro Acosta. Il roster attuale vede protagonisti Enea Bastianini e Maverick Vinales.

Il nuovo corso del team Tech3

Hervé Poncharal, nella conferenza, ha parlato della sua “dipendenza” dalla MotoGP, una passione infinita che lo ha spinto a impegnarsi sin dagli anni ’90. “Anche se a volte ci lamentiamo che ci sono troppe gare, questo sport lo amiamo, lo viviamo. Io ho ancora quel senso di appartenenza. Stamattina, quando sono arrivato qui, tutti mi hanno abbracciato, ci siamo salutati, e questa è la mia famiglia. Ecco com’è il paddock“.

“Da quando è arrivata Liberty Media, e ora gestisce il campionato insieme a Dorna, ovviamente più persone hanno mostrato interesse nel vedere quali fossero i miei piani. E uno di questi, e il vincitore, per così dire, non è altri che Guenther Steiner“. Il tecnico italiano aveva già maturato esperienza con la KTM. Poncharal si è defilato e ha firmato un accordo di cessione. Dal 1° gennaio 2026 sarà tutto nelle mani di Guenther e Richard.